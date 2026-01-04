Captura EUA a Nicolás Maduro; VIDEO: trasladado a prisión

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi informó que el presidente Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán al menos cuatro cargos por conspiración

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, luego de que se perpetraron diversos ataques en Caracas, durante la madrugada de este sábado 3 de enero.

Aquí te presentamos todas las actualizaciones sobre su detención y posteriores movimientos tanto de Estados Unidos como el mundo.

Trasladan a Maduro a prisión federal

Después de aterrizar por helicóptero a la ciudad de Nueva York, ahora el presidente acaba de ser trasladado a la ciudad de Brooklyn, donde será recluido desde el Metropolitan Detention Center en espera de su juicio que se llevará a cabo este próximo lunes.

Helicóptero aterriza en la ciudad de Nueva York

El presidente Nicolás Maduro junto a su esposa han arribado a Nueva York a la espera de su proceso judicial, el helicóptero realizó su aterrizaje en un helipuerto a límites del río Hudson, ambos fueron trasladados a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) para posteriormente ubicarlos en la prisión federal Metropolitan Detention Center.

Reacciones divididas y tensión política tras el derrocamiento de Maduro

Tras el derrocamiento de Maduro ha generado reacciones encontradas. En el sur de Florida se reportaron celebraciones, mientras que en Caracas se registraron detenciones en el contexto de protestas y operativos de seguridad.

🇺🇸🇻🇪 | MADURO CAPTURADO: Los demócratas están realizando una protesta en Times Square de la ciudad de Nueva York exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro, afirmando que él es el presidente legítimo de Venezuela.

Donald Trump señaló que Estados Unidos mantiene contactos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien ha exigido la liberación de Maduro e insistido en que continúa siendo el presidente legítimo del país.

En contraste, la líder opositora María Corina Machado ha solicitado que un candidato de la oposición asuma el poder, subrayando la necesidad de una transición política.

El escenario abre un periodo de alta incertidumbre para Venezuela, con implicaciones legales internacionales y tensiones políticas internas.

Maduro ingresa a la base aérea para ser trasladado a juzgado

El presidente venezolano salió del avión y pisa tierras neoyorquinas directamente hacia la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, para ser trasladado a la ciudad de Manhattan donde se estima que será presentado junto con su esposa para la realización del juicio el próximo lunes 5 de enero.

Aterriza avión donde trasladaban a Nicolás Maduro y a su esposa

El avión en el que se trasladaron al presidente de Venezuela junto a su esposa Cilia Flores, aterrizó esta tarde en la base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el condado de Orange, Nueva York.

Se espera que sea el próximo lunes cuando Nicolás Maduro sea presentado ante la Corte de Manhattan, donde es acusado de al menos cuatro cargos relacionados con conspiración y narcotráfico.

Trump difunde imagen de Nicolás Maduro detenido

A través de redes sociales, el presidente de Estados Unidos compartió la fotografía en la que se muestra cómo Nicolás Maduro fue trasladado hacia Estados Unidos tras su detención.

Donald Trump confirma traslado de Maduro hacia NY

El presidente Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados hacia Nueva York, según confirmó el mandatario republicano, Donald Trump.

Previo a la conferencia de prensa que brindará en Miami, Trump informó que Maduro no será considerado como presidente en el territorio estadoundiense, sino como un delincuente internacional.

Maduro será presentado ante los tribunales del Distrito Sur el próximo lunes.

Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro

Cientos de venezolanos salieron a las calles para celebrar la captura del presidente Maduro.

Estas celebraciones se han extendido por diversos países como Perú, donde los venezolanos que residen en la capital acudieron hasta la embajada para celebrar la captura del mandatario.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia

De acuerdo con diversas fuentes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia.

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump capturara al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, tras un ataque desplegado en Caracas.

Imputan a Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico y terrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi informó que el presidente Nicolás Maduro y su esposa enfrentarán cargos en Nueva York vinculados al narcotráfico y terrorismo.

A través de redes sociales, la funcionaria mencionó que son por lo menos cuatro los delitos que se le atribuyen al mandatario venezolano:

Conspiración de " narcoterrorismo "

de " " Conspiración para importación de cocaína .

. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

y dispositivos destructivos Conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Vicepresidenta venezolana: se desconoce el paradero de Maduro

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aseguró que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, al tiempo que exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba a la vida.

Nicolás Maduro fue extraído vía aérea de Venezuela

El presidente de Donald Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó una ofensiva “a gran escala” en Venezuela, operación en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido trasladados fuera del país.

El anuncio fue realizado por el propio Trump mediante un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, donde aseguró que la acción se llevó a cabo en coordinación con agencias de seguridad y de aplicación de la ley estadounidenses.

Trump informó que ofrecerá más información en una conferencia de prensa prevista para este sábado a las 11:00 horas, desde su residencia de Mar-a-Lago.

EUA realizó un ataque sobre instalaciones militares en Caracas

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026 se reportaron ataques contra instalaciones militares en Venezuela, lo que elevó la tensión diplomática y militar con EUA. De acuerdo con reportes oficiales del gobierno venezolano, las acciones incluyeron explosiones y sobrevuelos de aeronaves en zonas estratégicas, principalmente en Caracas y estados cercanos, lo que generó alarma entre la población y activó protocolos de seguridad nacional.

Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron en un contexto de confrontación prolongada y fueron calificados como una agresión directa contra la soberanía del país. En respuesta, el Ejecutivo anunció medidas excepcionales y un reforzamiento inmediato del despliegue militar en distintos puntos del territorio.

Videos muestran cómo fueron las primeras detonaciones de EUA en Venezuela

Habitantes de diversas zonas de la capital venezolana informaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada, además de percibir vuelos de aeronaves a baja altura. Las explosiones provocaron interrupciones momentáneas en servicios básicos y generaron movilización de cuerpos de seguridad.

En redes sociales circularon videos e imágenes que mostraban columnas de humo en áreas cercanas a instalaciones militares. Aunque no se precisó de inmediato el alcance total de los daños, autoridades confirmaron que los objetivos atacados correspondían a infraestructura estratégica.

Maduro afirma que los ataques son de Estados Unidos

El gobierno venezolano afirmó que los ataques fueron ejecutados por fuerzas de EUA, señalando que se trató de una acción militar no provocada. En comunicados oficiales se indicó que estas acciones representan una violación a los principios de derecho internacional y a la soberanía nacional.

Las autoridades aseguraron que la situación sería denunciada ante instancias internacionales y que se buscaría respaldo diplomático de países aliados y organismos multilaterales. Hasta ese momento, no se reportó una confirmación oficial por parte del gobierno estadounidense sobre los hechos.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de #Venezuela emitió un comunicado oficial en el que denuncia una presunta agresión militar por parte de #EstadosUnidos en #Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.



Tras los reportes de los ataques, el presidente de Venezuela decretó el estado de conmoción exterior, una medida que permite ampliar facultades al Ejecutivo para garantizar la seguridad nacional. Esta decisión incluyó la activación de planes de defensa, así como el despliegue adicional de fuerzas armadas en regiones estratégicas.

EUA busca apoderarse del petróleo y minerales, apunta gobierno Venezolano

El gobierno de Venezuela aseguró que los recientes ataques registrados en su territorio tienen como objetivo apoderarse de sus recursos estratégicos, particularmente el petróleo y los minerales. A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de presión externa y representan una amenaza directa a la soberanía nacional.

En el posicionamiento, el Ejecutivo venezolano afirmó que la respuesta del Estado se mantiene activa y coordinada, con el despliegue de fuerzas militares y de seguridad en distintos puntos del país, ante lo que calificó como una agr

esión deliberada contra su estabilidad política y económica.

Denuncias ante organismos internacionales

Venezuela informó que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, así como ante la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El objetivo, según el gobierno, es exigir la condena

internacional y la rendición de cuentas del gobierno de EUA por los hechos ocurridos.

El Ejecutivo sostuvo que estas instancias multilaterales deben intervenir para evitar una escalada mayor y garantizar el respeto al derecho internacional, particularmente a los principios de soberanía y no intervención.

Reportes sobre órdenes de ataque desde EUA

De acuerdo con reportes difundidos durante la noche, el presidente de EUA, Donald Trump, habría ordenado ataques dentro de territorio venezolano, incluidos objetivos militares. Esta decisión formaría parte de una intensificación de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de tensiones acumuladas entre ambos países.