Maduro y Cilia Flores comparecen este lunes ante corte en NY

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán su primera audiencia en EUA este lunes ante un juez federal en Nueva York, tras su captura y traslado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en lo que será su primera audiencia judicial en Estados Unidos tras su captura y traslado al país, confirmaron fuentes judiciales.

De acuerdo con un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein a las 12:00 horas locales (17:00 GMT), en una corte ubicada en Manhattan.

Maduro y Flores permanecen recluidos desde la noche del sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Cargos federales contra Maduro

El mandatario venezolano enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer dichos artefactos con fines criminales

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos, en presunta colaboración con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Señalamientos contra Cilia Flores

Cilia Flores enfrenta cargos relacionados con operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

En esta audiencia inicial, el juez verificará la identidad de los acusados, leerá formalmente los cargos y definirá aspectos preliminares del proceso. De acuerdo con The New York Times y CBS, es probable que ambos permanezcan en detención preventiva sin derecho a fianza.

Operación de captura

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que la captura de Maduro y Flores fue resultado de meses de planificación y tuvo como objetivo garantizar su traslado seguro para enfrentar los cargos federales.

En un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA, se afirmó que la operación se realizó en estricta conformidad con la ley estadounidense y como parte de una investigación en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados.

Bondi señaló que se exploraron opciones legales para una resolución pacífica y atribuyó el desenlace a la persistencia en la conducta delictiva de los acusados.

Maduro llegó a Nueva York la noche del sábado a bordo de un avión militar, fue trasladado a un edificio federal de la DEA y posteriormente ingresado al MDC de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal.