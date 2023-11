Podría haber huelga de trabajadores en Las Vegas

Si estás próximo a visitar Las Vegas, en Estados Unidos, prepárate pues podrías ser testigo de una huelga de trabajadores de inmuebles localizados en The Strip, la famosa área rodeada de lujosos hoteles casino y la más representativa de esta ciudad.

Según se dio a conocer este jueves, miles de trabajadores de esos hoteles podrían declararse en huelga sino lograr nuevos contratos sindicales antes del próximo 10 de noviembre.

Trabajadores que luchan por nuevos contratos sindicales fijaron este jueves una fecha límite para la huelga, amenazando con grandes perturbaciones en más de una docena de complejos turísticos, la columna vertebral económica de la ciudad.

El Sindicato de Trabajadores Culinarios dijo que alrededor de 35,000 miembros cuyos contratos expiraron a principios de este año están listos y dispuestos a dejar el trabajo si no llegan a acuerdos antes de la fecha mencionada con los gigantes de los casinos MGM Resorts International, Caesars Entertainment y Wynn Resorts.

Eso es cinco días antes del Gran Premio de Las Vegas, que se espera que atraiga a miles de personas a esta área.

En Las Vegas, las 18 propiedades que podrían verse afectadas por una huelga son: Aria, Bellagio, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, New York-New York, Park MGM, Caesars Palace, Flamingo, Harrah's, Horseshoe, Paris Las Vegas , Planet Hollywood, The Cromwell, The Linq y Wynn and Encore Resorts.

En conferencia de prensa, Ted Pappageorge, secretario-tesorero del sindicato y principal negociador de contratos, dijo que el sindicato y sus miembros esperan que no se llegue a eso, pero aclaró, que "los trabajadores están preparados, unidos y dispuestos a hacer huelga si es necesario".

También mencionó que el sindicato está en “excelentes condiciones” para brindar apoyo financiero a los miembros en huelga.

"Vamos a poder cuidar de estos trabajadores”, aseveró.

Cabe mencionar que el sindicato más grande de Nevada, con alrededor de 60,000 miembros en todo el estado, no ha hecho huelga en décadas.

