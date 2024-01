 Muere Jack Squirek, campeón con Raiders en Super Bowl XVIII

Jack Squirek, campeón con los Raiders en el Super Bowl XVIII, falleció a los 64 años, informó el equipo de Las Vegas

"La familia Raiders está de luto por la pérdida de Jack Squirek. Squirek jugó cuatro años para el equipo y fue una figura central en una de las grandes jugadas del fútbol profesional de todos los tiempos", fue el mensaje de condolencias que emitió la franquicia a través de sus redes sociales.

The Raiders Family is mourning the loss of Jack Squirek. pic.twitter.com/DRbykjjHR2