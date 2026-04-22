Papa León XIV critica 'colonización' de recursos en África

El papa León XIV denunció este martes la “colonización” de los recursos minerales en África y la “sed de poder” de sus élites políticas

El papa León XIV denunció este martes la “colonización” de los recursos minerales en África y la “sed de poder” de sus élites políticas, durante su visita a Guinea Ecuatorial, última etapa de su gira por el continente.

A su llegada a la capital, Malabo, el pontífice fue recibido por multitudes que se congregaron a lo largo del recorrido desde el aeropuerto, en una visita histórica al ser el primer papa en acudir al país desde Juan Pablo II en 1982.

Críticas a desigualdad y explotación

Durante su mensaje, León XIV cuestionó la explotación de los recursos naturales del continente, señalando que en muchos casos estos benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría de la población.

El pontífice también aludió a la concentración de poder en la nación, gobernada desde 1979 por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, uno de los mandatarios más longevos del mundo.

El descubrimiento de petróleo en la década de 1990 transformó la economía del país, donde actualmente este recurso representa casi la mitad del Producto Interno Bruto y más del 90 % de las exportaciones.

Sin embargo, más de la mitad de la población, cercana a los dos millones de habitantes, vive en condiciones de pobreza, en medio de denuncias de corrupción y desigualdad.

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Organizaciones como Human Rights Watch han documentado que gran parte de los ingresos derivados de los recursos naturales ha beneficiado principalmente a la élite gobernante.

Visita con alta expectativa social

La llegada del pontífice generó gran expectativa entre los fieles, quienes ven en su visita una oportunidad para fortalecer la fe y llamar la atención internacional sobre la situación del país.

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La gira africana de León XIV concluye en Guinea Ecuatorial, donde sus mensajes han puesto énfasis en la justicia social, la equidad y el uso responsable de los recursos naturales.