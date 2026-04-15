Papa León XIV: Dios no está con los prepotentes y los soberbios

En medio de un contexto marcado por tensiones políticas tras recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El papa León XIV aseguró este martes que Dios no respalda a quienes actúan con soberbia o maldad, sino que se encuentra del lado de los más humildes, en medio de un contexto marcado por tensiones políticas tras recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó como 'débil' en materia internacional.

Mensaje del papa destaca humildad y servicio

Durante su segundo día de visita en Argelia, el pontífice realizó una parada en un centro para adultos mayores en la ciudad de Annaba, al noroeste del país, lugar estrechamente ligado a la historia de San Agustín, figura clave para la orden religiosa a la que pertenece.

En su intervención, dirigida en inglés a religiosas y a un grupo de aproximadamente treinta ancianos atendidos en el sitio, el papa destacó el valor del amor y el servicio como manifestaciones de la presencia divina.

"Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios", expresó.

Critica injusticias y llama a la esperanza

El líder de la Iglesia católica reflexionó también sobre el sufrimiento que generan los conflictos y las desigualdades en el mundo, señalando que el corazón de Dios se ve afectado por la violencia, las guerras y las injusticias.

"Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día".

El centro visitado es administrado por las Hermanitas de los Pobres, y forma parte de una agenda que incluyó previamente un recorrido por la zona arqueológica de la antigua Hipona.

Visita concluirá con misa en honor a San Agustín

Como cierre de su breve estancia en esta ciudad argelina, el papa tiene previsto celebrar una misa en la basílica dedicada a San Agustín, figura histórica profundamente vinculada a la región.