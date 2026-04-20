León XIV llama en Angola a que 'triunfe el amor, no la guerra'

El papa León XIV lanzó un nuevo llamado global a favor de la paz al afirmar que 'es el amor el que debe triunfar, no la guerra', durante el rezo

El papa León XIV lanzó un nuevo llamado global a favor de la paz al afirmar que “es el amor el que debe triunfar, no la guerra”, durante el rezo del rosario en el santuario de Santuario de Mama Muxima, uno de los centros religiosos más importantes de Angola.

Ante más de 30 mil fieles, muchos de los cuales acamparon durante días para asistir, el pontífice instó a los creyentes a convertirse en “constructores de justicia y portadores de paz”.

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica subrayó que los fieles tienen la responsabilidad de trabajar por un mundo sin guerras, injusticias ni miseria.

“La Virgen nos pide que nos dejemos transformar para construir un mundo mejor, donde los principios del Evangelio inspiren cada vez más nuestras acciones”, expresó.

Un santuario con historia

El santuario de Muxima, cuyo nombre significa “corazón” en lengua local, es desde 1833 un importante destino de peregrinación que recibe cada año a más de un millón de visitantes, incluidos fieles de países vecinos.

El pontífice destacó que este lugar ha sido testigo de momentos clave en la historia del país, donde generaciones han acudido tanto en tiempos de alegría como de sufrimiento.

Aunque no lo mencionó directamente, Muxima también fue un punto relevante durante la época colonial, cuando funcionó como centro vinculado al tráfico de esclavos hacia América.

Se estima que millones de africanos fueron trasladados desde lo que hoy es Angola durante ese periodo, marcando profundamente la historia de la región.

Llamado a la solidaridad

El papa pidió a los fieles trabajar para que nadie carezca de lo necesario para vivir dignamente: alimentos, atención médica, educación y bienestar para todas las edades.

“Que nadie se quede sin amor ni sin lo necesario para ser feliz”, señaló.

La visita forma parte de una gira por varios países africanos, en la que el pontífice ha reiterado su postura contra los conflictos armados y su compromiso con la promoción de la paz a nivel global.