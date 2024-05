Mujer toma medicamento ibuprofeno y queda en coma 17 días

Una mujer dice que tomar ibuprofeno para aliviar sus dolores menstruales la dejó en coma durante 17 días con ampollas y descamación de la piel en todo el cuerpo.

Jaqueline Gmack tomó los analgésicos de venta libre como lo había hecho antes, pero unos días después empezó a sentir una leve picazón en el ojo.

Pero su estado empezó a empeorar rápidamente al día siguiente y tuvo que ir al hospital cuando le aparecieron ampollas de sangre en la boca. Pronto, toda su cara quedó cubierta por ellos y apenas podía ver.

Lo siguiente que recuerda Jaqueline es despertar de un coma inducido de 17 días, el resultado de una rara condición provocada por la reacción del cuerpo a los medicamentos.

Jaqueline, de Papanduva, Brasil, dijo: "Fue como si me hubieran quemado de adentro hacia afuera". No sabía lo que me había pasado.

Jaqueline padecía el síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad increíblemente rara causada por la reacción exagerada del cuerpo a los medicamentos, en particular a los medicamentos para la epilepsia, los antibióticos y los analgésicos antiinflamatorios.

Básicamente, el cuerpo ataca su propia piel, provocando ampollas y descamación dolorosas.

Sin tratamiento, la afección puede poner en peligro la vida.

Dejó a Jaqueline con cicatrices y dañó gravemente sus ojos.

Actualmente tiene alrededor del 40% de visión y continúa realizándose controles quincenales para controlar su vista.

