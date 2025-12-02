Joaquín Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en EUA

Guzmán López fue detenido en el verano de 2024 junto a Ismael “El Mayo” Zambada, después de aterrizar en Texas a bordo de una avioneta.

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante la jueza de Distrito Sharon Johnson Coleman durante la audiencia del lunes 1 de diciembre a las 13:30 horas.

Durante la diligencia celebrada en un tribunal federal de Chicago, Guzmán López aceptó haber participado en actividades de lavado de dinero y narcotráfico. La audiencia, que originalmente estaba prevista como una revisión más del caso, fue modificada para procesar su nueva declaración.

Arresto junto a “El Mayo” y cambio de declaración

Guzmán López fue detenido en el verano de 2024 junto a Ismael “El Mayo” Zambada, después de aterrizar en Texas a bordo de una avioneta. Posteriormente, Zambada aseguró que había sido engañado sobre el destino del vuelo y que fue entregado contra su voluntad a las autoridades. Este episodio abrió una nueva etapa de tensiones internas en la organización.

En un inicio, Guzmán López rechazó todos los cargos por narcotráfico, blanqueo de capitales y uso de armas de fuego. No obstante, el cambio notificado por su defensa el pasado viernes dejó claro que su estrategia legal dio un giro radical, impactando el rumbo del proceso que enfrenta en la corte estadounidense.

Los Chapitos y la disputa interna por el control

Las autoridades de Estados Unidos señalan a Guzmán López como uno de los presuntos líderes de Los Chapitos, facción integrada por él y sus hermanos tras la condena de El Chapo en 2019. Este grupo habría retomado las operaciones delictivas en Sinaloa y otros puntos estratégicos para el tráfico internacional de drogas.

Desde la caída de Guzmán López y Zambada, se intensificaron los choques con La Mayiza, agrupación ligada al historial de El Mayo. Esta pugna interna ha generado un saldo aproximado de 1,200 personas fallecidas y 1,400 desaparecidas en México, de acuerdo con cifras oficiales.

La red del fentanilo bajo investigación

El Departamento del Tesoro y la DEA identifican al Cártel de Sinaloa como uno de los principales responsables del ingreso de fentanilo a territorio estadounidense. La estructura involucra la importación de precursores químicos desde China, la producción en laboratorios clandestinos y una compleja red de distribución internacional.

En esta cadena criminal también aparecen nombres como Yaqin Wu, Kun Jiang, Samuel Leon-Alvarado, Noel Pérez-López, Alan Gabriel Núñez-Herrera y otros presuntos implicados vinculados con tareas de financiamiento, transporte, lavado de dinero y tráfico de armas.