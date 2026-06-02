Irán suspende diálogo con EUA por ataques en Líbano

Teherán frenó las negociaciones con Washington y acusó a Israel de violar el alto el fuego mediante bombardeos en territorio libanés

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto regional enfrentan un nuevo obstáculo. Teherán decidió paralizar las conversaciones con Washington tras denunciar que los recientes ataques israelíes en Líbano constituyen una violación del alto el fuego que ambas partes mantienen desde abril.

La información fue difundida por la agencia iraní Tasnim, medio cercano a la Guardia Revolucionaria, que aseguró que el equipo negociador iraní suspendió de manera temporal tanto las conversaciones como el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de intermediarios.

Según la publicación, las autoridades iraníes consideran imposible continuar el proceso diplomático mientras persistan las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Teherán vincula la tregua con todos los frentes

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, sostuvo que el acuerdo de alto el fuego vigente entre Teherán y Washington no se limita a un solo escenario, sino que abarca toda la región, incluido Líbano.

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A través de redes sociales, el diplomático afirmó que cualquier ataque en uno de los frentes involucrados representa una ruptura del compromiso alcanzado el pasado 8 de abril.

Asimismo, responsabilizó tanto a Estados Unidos como a Israel de las consecuencias derivadas de cualquier incumplimiento de la tregua, en un momento en que la tensión vuelve a incrementarse en Oriente Medio.

Advertencias desde el Parlamento iraní

Las declaraciones fueron respaldadas por el presidente del Parlamento iraní y principal negociador del país, Mohamad Baqer Qalibaf, quien lanzó una advertencia directa contra Washington y Tel Aviv.

El funcionario aseguró que las acciones recientes tendrán consecuencias y advirtió que quienes hayan tomado la decisión de romper los acuerdos deberán asumir los costos políticos y estratégicos de esa medida.

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Las declaraciones reflejan el endurecimiento de la postura iraní en medio de un proceso diplomático que parecía haber avanzado en los últimos días.

La suspensión de las conversaciones se produjo después de que el gobierno israelí anunciara nuevos bombardeos sobre Beirut. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó operaciones militares contra objetivos en la capital libanesa, una decisión que fue condenada por Teherán.

Paralelamente, durante la madrugada se registró un nuevo intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos.

Fuentes oficiales informaron de bombardeos estadounidenses contra las zonas de Goruk y la isla de Qeshm, seguidos por una respuesta iraní dirigida contra la base desde donde se habría lanzado la ofensiva.