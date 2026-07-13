Irán reporta nuevos ataques cerca del estrecho de Ormuz

Teherán informó ataques en la isla de Qeshm tras una nueva ofensiva de EU, mientras crece la tensión por el control del estrecho

Irán informó que se registraron nuevos ataques contra objetivos militares en la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho de Ormuz, en medio de una creciente escalada entre Teherán y Estados Unidos.

El gobernador de la isla señaló que fueron lanzados menos de una docena de proyectiles contra instalaciones militares, sin que se reportaran víctimas, de acuerdo con la agencia estatal iraní IRNA.

Hasta el momento, el ejército estadounidense no ha emitido comentarios sobre esos ataques. Qeshm es la isla más grande del Golfo Pérsico y cuenta con una población cercana a los 150 mil habitantes.

EU afirma haber atacado defensas iraníes

Un funcionario estadounidense indicó que los bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de misiles y defensa aérea, además de pequeñas embarcaciones pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, explicó que la operación buscaba reducir la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales que circulan por el estrecho de Ormuz.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que alcanzó alrededor de 140 objetivos, entre ellos lanzadores de misiles, drones, depósitos de municiones y equipos de comunicación.

El presidente Donald Trump aseguró que los ataques estadounidenses fueron intensos y afirmó que la ofensiva respondió a acciones iraníes contra embarcaciones que transitaban por la zona.

Disputa por el cierre del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz se convirtió nuevamente en el principal punto de tensión del conflicto, luego de que Irán anunciara su cierre "hasta nuevo aviso", mientras Estados Unidos sostiene que la vía marítima continúa abierta.

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El Comando Central estadounidense afirmó que el paso permanece disponible para las embarcaciones que deseen transitar legalmente y aseguró que sus fuerzas están preparadas para garantizar la libertad de navegación.

Según datos del ejército estadounidense, más de 140 barcos han cruzado el estrecho durante la última semana, aunque organismos internacionales señalaron que el tráfico se mantiene reducido.

Antes del conflicto, por esta ruta circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial.

Irán responde con ataques en la región

Tras los bombardeos estadounidenses, Irán lanzó ataques contra varios países árabes que albergan instalaciones militares de Estados Unidos, entre ellos Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán.

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En Qatar, las autoridades informaron que lograron interceptar proyectiles iraníes y señalaron que tres personas, incluido un menor de edad, resultaron heridas por fragmentos derivados de las defensas antiaéreas.

Kuwait reportó daños en tres puestos fronterizos terrestres y en una plataforma petrolera, donde un trabajador resultó lesionado.

Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques, que calificó como actos "irresponsables". Jordania también informó que tres misiles impactaron en su territorio, aunque provocaron daños menores y no dejaron personas heridas.

Ataque a buque deja un desaparecido

La nueva escalada comenzó después de que Estados Unidos bombardeara Irán en respuesta a un ataque contra un buque portacontenedores con bandera de Chipre en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central estadounidense informó que la embarcación sufrió daños importantes en la sala de máquinas. La autoridad marítima de Omán logró rescatar a 23 tripulantes, aunque uno permanece desaparecido.

El Ministerio de Exteriores de India confirmó que el tripulante desaparecido es ciudadano indio y señaló que trabaja con las autoridades omaníes para localizarlo.