Trump afirma que el estrecho de Ormuz sigue abierto

El presidente estadounidense negó que Irán haya cerrado el estrecho de Ormuz y aseguró que el tráfico comercial continúa con normalidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito comercial, pese a que Irán anunció previamente el cierre de esta importante vía marítima.

En una entrevista con NBC News, el mandatario rechazó que el paso se encuentre bloqueado tras la nueva serie de ataques registrados contra la República Islámica y afirmó que las embarcaciones continúan utilizando la zona.

"Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma", declaró Trump al referirse a la ofensiva estadounidense contra Irán.

El presidente estadounidense explicó que ambos países habían alcanzado un acuerdo que calificó como "perfecto" para Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró que menos de una hora después de concluir las conversaciones, Irán lanzó un dron contra un barco, situación que provocó nuevas tensiones entre ambas naciones.

Trump evitó profundizar sobre el episodio y centró parte de sus declaraciones en rendir homenaje al senador republicano Lindsey Graham, quien falleció este domingo.

Centcom asegura que la navegación continúa

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) también afirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto para todas las embarcaciones que busquen transitar legalmente por la zona.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", señaló el mando militar en un mensaje publicado en la red social X.

La institución agregó que las fuerzas estadounidenses se mantienen desplegadas y preparadas para garantizar la libertad de navegación en la región.

Antes de los recientes ataques, Irán había informado que cerraría el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que cualquier intento extranjero de abrir una ruta considerada ilegal en la zona recibiría una respuesta contundente, según reportó la radio estatal iraní IRIB.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía, por lo que cualquier restricción en su operación genera preocupación internacional.