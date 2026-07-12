Trump e Irán cruzan amenazas en frágil tregua regional

Donald Trump e Irán intercambiaron amenazas mientras persisten los ataques y continúan los intentos por sostener las negociaciones en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, intercambiaron amenazas este sábado en medio de la frágil situación que vive Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos y los esfuerzos diplomáticos para mantener las negociaciones.

La tensión aumentó luego de que Trump advirtiera en redes sociales sobre nuevos ataques con misiles contra Irán, tras los llamados realizados durante el funeral del ayatolá Alí Jamenei para asesinar al mandatario estadounidense.

Horas más tarde, Moytabá Jamenei aseguró que Irán continuará buscando venganza por la muerte de su padre, al afirmar que ese objetivo representa "la voluntad" de la nación iraní.

Escala la tensión tras los ataques

El intercambio de amenazas ocurre después de varios días de bombardeos estadounidenses contra objetivos en territorio iraní, seguidos por ataques de represalia de Irán contra países árabes de la región.

El conflicto se intensificó tras los ataques de la República Islámica contra tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Teherán mantiene su postura de ejercer el control sobre el estrecho y cobrar un peaje a los buques que lo atraviesen, mientras que Washington exige que Irán garantice públicamente la libre navegación y el cese de los ataques contra embarcaciones.

Continúan las gestiones diplomáticas

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó que sostuvo un encuentro con su homólogo de Omán para analizar mecanismos que permitan garantizar el tránsito seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz.

El Gobierno omaní confirmó que ambas partes acordaron continuar las conversaciones tanto a nivel técnico como político.

Aunque Trump aseguró que el alto el fuego ha terminado, también afirmó que Estados Unidos mantendrá abiertas las negociaciones con Irán.

Washington e Irán se acusan mutuamente

Trump afirmó que respondió a las amenazas en su contra advirtiendo que Estados Unidos cuenta con "1,000 misiles listos" para atacar a Irán en caso de que se concrete algún intento de asesinato contra él.

Por su parte, Araghchi acusó a Washington de incumplir el acuerdo provisional al eliminar las exenciones que permitían a Irán comercializar petróleo en el mercado internacional utilizando dólares estadounidenses.

El canciller iraní sostuvo que el cumplimiento de cualquier acuerdo debe ser mutuo y reiteró la posición de Teherán respecto al control del estrecho de Ormuz.