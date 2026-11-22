La funcionaria estadounidense calificó la detención del presunto líder criminal como una victoria para México y Estados Unidos

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, fue celebrada por la zarina antidrogas del gobierno de Donald Trump, quien calificó el arresto como una victoria tanto para Estados Unidos como para México.

La detención del presunto líder criminal ocurrió el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo encabezado por fuerzas federales mexicanas que contó con información de inteligencia proporcionada por autoridades estadounidenses.

La funcionaria antidrogas de la administración de Trump reconoció el resultado del operativo y destacó la importancia de la colaboración entre ambos países para combatir el tráfico de drogas y las organizaciones criminales, apuntó Sara Carter.

Incredible work with the capture of Isidro Meza-Flores, aka “El Chapo Isidro.” It is a victory for the United States and Mexico. He was responsible for the distribution of Fentanyl, heroin and other poisons into the U.S. Let’s continue to take down the cartels/ FTOs with continued cooperation for our nations and a safer Western Hemisphere @OHarfuch @Defensamx1 @GN_MEXICO_ @DEATerryCole @ambassador_ronj — Sara A. Carter (@SaraCarterDC) November 21, 2026 Meza Flores era uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el presunto narcotraficante y su organización estuvieron relacionados durante más de dos décadas con el tráfico de distintas drogas hacia ese país, entre ellas heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana. Detienen también a dos presuntos colaboradores Durante el mismo despliegue fueron arrestados Germán “N”, alias “Serafín”, identificado por las autoridades como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero del grupo delictivo. Leer más: Capturan a ‘El Chapo Isidro’ tras operativo en Sinaloa La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la operación se desarrolló en tres etapas: aproximación al objetivo, establecimiento de un cerco de seguridad y evacuación de los detenidos. Durante la intervención, los elementos federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego y explosivos. Tras confirmar la identidad de los tres detenidos, fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Leer más: Seguridad confirma captura de 'Chapo Isidro' y dos colaboradores La detención generó una reacción violenta en distintos puntos de Sinaloa, donde se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados. La Defensa señaló que se activó un plan antibloqueo para recuperar la circulación y proteger a la población.