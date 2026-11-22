El secretario de Seguridad reconoció a las fuerzas federales por el operativo en Sinaloa, donde también fueron capturados dos presuntos colaboradores

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa, en el que también fueron capturados dos presuntos integrantes de su organización.

A través de un mensaje, el funcionario reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a quienes destacó por su valor y profesionalismo durante la intervención.

Detienen a dos presuntos colaboradores de “Chapo Isidro”

De acuerdo con García Harfuch, junto con Fausto Isidro “N” fueron detenidos Germán “N”, conocido como “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero del grupo delictivo.

El titular de Seguridad señaló que Fausto Isidro “N” es identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.

Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias «Chapo Isidro», identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva. En la misma operación fueron detenidos Germán N, alias «Serafín», señalado como segundo al mando, y José N, presunto operador financiero del grupo. Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026 El funcionario consideró que las capturas representan un avance para recuperar la tranquilidad en la entidad y aseguró que las instituciones federales mantienen presencia en el estado. “Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, expresó. El mensaje también incluyó un reconocimiento a los elementos de las fuerzas federales que participaron en el operativo, cuya intervención permitió la captura de los tres presuntos integrantes de la estructura criminal.