La detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, durante un operativo de fuerzas federales en Guasave, Sinaloa, estuvo acompañada de una jornada de violencia que incluyó enfrentamientos armados, incendios de vehículos y bloqueos carreteros.

El arresto ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 y provocó una movilización de corporaciones de seguridad en distintos puntos del norte del estado. La reacción de hombres armados habría buscado impedir la captura y posteriormente evitar el traslado del presunto líder criminal.

Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron la detención de Meza Flores, quien es identificado como dirigente del Cártel de Guasave. Además, su captura quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con fecha del 20 de noviembre y estatus de "en traslado".

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Balaceras, incendios y bloqueos tras el operativo

La intervención de las fuerzas federales desencadenó enfrentamientos y persecuciones en Guasave. Durante la noche se reportaron vehículos incendiados, camiones de carga atravesados en carreteras y bloqueos que afectaron la circulación en diferentes tramos.

Entre las vialidades señaladas estuvieron la carretera Internacional México 15 y la carretera La Costera, donde las autoridades recomendaron evitar desplazamientos. También se registraron incidentes en las inmediaciones del Malecón María del Rosario Espinoza y en sectores como Guasavito.

La violencia se extendió a otros municipios, entre ellos Ahome, Angostura y Salvador Alvarado. En Los Mochis se reportaron unidades de carga incendiadas y atravesadas para interrumpir el tránsito, mientras que habitantes y automovilistas tuvieron que detenerse o regresar para evitar las zonas de riesgo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población permanecer en sus hogares y mantenerse atenta a la información oficial. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, también llamó a resguardarse mientras continuaba el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Cancelan partido de beisbol por la violencia

Los hechos también afectaron las actividades deportivas en Guasave. El encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido ante la situación de inseguridad.

En el estadio Kuroda Park, aficionados comenzaron a abandonar las gradas y buscaron ponerse a salvo mientras se desarrollaba la jornada de violencia. Hasta los primeros reportes no se había precisado si hubo detonaciones dentro o en las inmediaciones del inmueble.

Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por ‘El Chapo Isidro’

Fausto Isidro Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto dirigente de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas. Entre las sustancias relacionadas con sus actividades se encuentran cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana.

Meza Flores, originario de Guasave, es identificado también como líder del Cártel de Guasave u organización Meza-Flores. Su trayectoria criminal estuvo vinculada con los hermanos Beltrán Leyva y, después de la ruptura de ese grupo con el Cártel de Sinaloa en 2008, habría consolidado su propia estructura en el noroeste de México.