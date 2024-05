Fallece a los 33 años el hombre más pesado de Inglaterra

Lamentablemente, el pasado sábado 4 de mayo, Jason Holton, reconocido como uno de los hombres más pesados en la historia de Inglaterra, falleció a la edad de 33 años debido a una insuficiencia renal.

Con un peso de más de 500 kilos, Jason ostentaba el título de ser el hombre más pesado de Inglaterra.

El hecho fue confirmado por su madre Leisa Holton, quien compartió la información con los medios británicos donde expresó que a pesar de los incansables esfuerzos del equipo médico del Hospital Royal Surrey County, en esta ocasión no se pudo salvar la vida de su hijo.

Jason Holton, fue joven de tan solo 33 años de edad, residente del pueblo de Camberly en las afueras de Londres, quien vivía junto a su madre, Leisa, en una modesta casa adaptada para acomodar su peso de más de 500 kilos.

⚡️Britain’s heaviest man dies from organ failure a week before his 34th birthday.



Jason Holton,who weighed an estimated 50 stone, died last Saturday after doctors were unable to prevent his organs from failing.

The coroner’s report stated he died from organ failure and obesity. pic.twitter.com/0WSlBYfK2I