Trump discutirá próximos pasos sobre Venezuela con asesores

La reunión tendría lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según fuentes anónimas, con la asistencia prevista de altos funcionarios de su gabinete

El presidente de EUA, Donald Trump, discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, informaron este lunes medios estadounidenses.

La reunión tendría lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según fuentes anónimas citadas por la cadena CNN, con la asistencia prevista de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de una expasión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del narcotráfico y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación.