¿Donarías tu riñón a tu jefe? Mujer lo hace y la despiden

En la vida laboral, el jefe es la última persona que podrías pensar en donarle un riñón para salvarle la vida. Sin embargo, una mujer no dudó en hacerlo, aunque al final terminaron despidiéndola.

El caso de hizo viral en el 2011 cuando Debbie Stevens presentó una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos contra su antiguo empleador, Atlantic Automotive Group de West Islip , que opera varias concesionarias de automóviles.

La mujer de Hicksville en el condado de Nassau, Nueva York, alegó que fue despedida después de donar su riñón para permitir que su jefa ascendiera en la lista de espera de trasplantes.

Stevens de 47 años dijo que su jefa, Jackie Brucia (61 años), que padecía una enfermedad renal, le preguntó si le donaría su riñón, a lo que esta respondió "que por supuesto que sí".

Sin embargo, el riñón de Stevens no era compatible con el de su jefa y fue trasplantado a un hombre de St. Louis, mientras que Jackie recibió un riñón de un donante de San Francisco.

Luego de la intervención quirúrgica, Debbie presentó varios problemas de salud, en piernas y en aparato digestivo. No estaba en condiciones para regresar al trabajo, pero se sentía presionada.

"Hablé con Jackie un par de semanas después de la cirugía y ella realmente me hizo sentir mal porque no me estaba recuperando lo suficientemente rápido", dijo Stevens.

La madre de dos niños afirmó que se vio obligada a soportar meses de acoso por parte de su jefa y se arrepentía de haber donado su riñón.

Por su parte, la jefa señaló que no tenía nada malo que decir sobre Stevens y debido a que había hecho algo maravilloso por ella le deseaba lo mejor.

"Es desafortunado que una empleada haya utilizado su propio acto generoso para presentar un reclamo infundado. Atlantic Auto la trató apropiadamente y actuó de manera honorable y justa, en cada momento". "Esperamos que esto se resuelva favorablemente en el sistema legal si se presenta algún reclamo", dice un comunicado de la empresa.

La demanda de Debbie no solo busca recibir una compensación económica por el maltrato, sino en que le devuelva el riñón. En la actualidad, la madre soltera de dos adolescentes está desempleada.

