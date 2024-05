Detienen a maestra de primaria por besarse con estudiante

La maestra en una escuela primaria de Wisconsin, Madison Bergmann, de 24 años, fue arrestada por "besarse" con un estudiante de quinto grado. Poco después de que la detuvieran, su prometido, Sam Hickman, canceló la boda, según uno de sus amigos.

Según los documentos de la acusación, Bergmann fue detenida cuando los padres de la víctima descubrieron interacciones entre los dos. Luego, el padre del niño informó a la escuela primaria River Crest, lo que provocó una investigación. Los textos contenían mensajes íntimos de Bergmann describiendo sus actos dentro del aula durante el almuerzo o después de la escuela.

Además, según la policía, descubrieron una carpeta en el bolso de la víctima que llevaba su nombre y escribian notas sobre la frecuencia con la que se besaban.

Se desconoce la duración de la agresión, pero el presunto autor informó a los investigadores que recibió el número de teléfono del niño de su madre en diciembre, cuando la familia la invitó a pasar las vacaciones de invierno en los Alpes de Afton.

Bergmann está acusada de un cargo de agresión sexual infantil en primer grado. Fue puesta en libertad con una fianza firmada de 25,000 dólares. También se le ha prohibido comunicarse con los estudiantes, los padres o el personal del distrito.

Prometido cancela boda tras enterarse

Bergmann y Hickman se casarían en julio, pero la revelación de su romance con uno de sus alumnos de 11 años puso fin a su relación.

"Se ha pospuesto indefinidamente. Y probablemente no sucederá. Sam está realmente molesto y desconsolado. Está avergonzado y enojado. No se merecía esto. Todo el mundo está enojado", dijo uno de los amigos de Hickman a un medio local.

También añadió: "Fue más bien, 'Bueno, obviamente, no va a suceder este verano'. Casi todo lo que hay que decir. Él está realmente herido. No habla demasiado sobre eso. Todavía está en shock. No solo ella lo engañó, sino que lo engañó con un niño pequeño.





