Descubren el mayor yacimiento de huellas de dinosaurios

Un equipo de investigadores de las universidades de Oxford y Birmingham ha descubierto un yacimiento sin precedentes de huellas de dinosaurios en Oxfordshire, Reino Unido. Este hallazgo revela la presencia del gigantesco depredador Megalosaurus y ofrece una ventana única al pasado.

La "autopista de dinosaurios"

El yacimiento contiene cientos de huellas que datan del período Jurásico Medio, hace 166 millones de años. Las huellas se extienden a lo largo de más de 150 metros y forman parte de una antigua "autopista de dinosaurios" que atravesaba la región.

Dinosaurios herbívoros y carnívoros

Entre las huellas encontradas, destacan las del feroz depredador Megalosaurus, un carnívoro de 9 metros de longitud y hasta 3 toneladas de peso. También se identificaron huellas de dinosaurios herbívoros, como el Cetiosaurus, un saurópodo de cuello largo que podría haber alcanzado el doble del tamaño del Megalosaurus.

Researchers have uncovered hundreds of dinosaur footprints dating back to the middle Jurassic era in a quarry in Oxfordshire, southern England https://t.co/lcP2b6w5Dm pic.twitter.com/GlRkAnBJaP

Un encuentro "cara a cara"

En un área del yacimiento, las huellas de los dinosaurios carnívoros y herbívoros se cruzan, lo que sugiere que podría haber habido algún tipo de interacción entre ellos. Los investigadores están analizando las huellas para determinar si se trató de un encuentro casual o de una persecución entre depredador y presa.

El Megalosaurus, un viejo conocido con nuevos secretos

El Megalosaurus fue el primer dinosaurio en ser nombrado y descrito científicamente, en 1824. Este descubrimiento marcó el inicio de la paleontología moderna y despertó el interés del público por los dinosaurios. A pesar de ser un dinosaurio bien conocido, los recientes descubrimientos demuestran que todavía hay nuevas pruebas esperando a ser encontradas.

Un valioso hallazgo para la ciencia

El descubrimiento de la "autopista de dinosaurios" en Oxfordshire ofrece una oportunidad valiosa para comprender mejor la vida de estos fascinantes animales que habitaron la Tierra hace millones de años. Los investigadores continúan analizando las huellas y el entorno para reconstruir el ecosistema del Jurásico Medio y desvelar los secretos del pasado.

NEW: In a stunning find, researchers from Oxford University and @unibirmingham have uncovered a huge expanse of quarry floor filled with hundreds of different dinosaur footprints, creating multiple enormous trackways. pic.twitter.com/8ZF590BVIi