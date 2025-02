2024 YRA: asteroide con riesgo de impactar la tierra en el 2032

Descubren asteroide con riesgo de impactar la Tierra en el año 2032. Los cálculos realizados por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA (CNEOS), junto con La Agencia Espacial Europea (ESA) estiman que existe un 1.2% de probabilidad de que el objeto impacte en el planeta.

El asteroide denominado como 2024-YRA fue descubierto el 27 de diciembre del 2024 por un telescopio del Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile.

Aunque el porcentaje sea muy bajo, los astrónomos aseguran que es una de las probabilidades de colisión más altas registradas hasta el día de hoy.

En la escala de Turín, el objeto ha sido clasificado nivel tres, lo que quiere decir que no es muy grave, pero requiere atención de los astrónomos y la población. Esta escala la utiliza la Unión Astronómica Internacional (UAI) para evaluar el riesgo de un asteroide va de 0 a 10. El nivel 0 es una nula probabilidad de riesgo, mientras que un 10 sería la destrucción completa del planeta.

Los expertos aseguran que tendrán un monitoreo continuo del planetoide, pues como todo suceso astronómico puede cambiar a medida que se recopilan más datos y se realizan nuevas observaciones. Por lo que en el futuro puede cambiar de clasificación y probabilidad de impacto.

El cuerpo espacial tiene un diámetro estimado de entre 40 y 100 metros. Si impactara en la Tierra, el efecto dependería de varios factores, como la velocidad del asteroide, el ángulo de impacto y la ubicación geográfica del impacto.

196 foot Asteroid 2024 YR4 is discovered with 1 in 83 chance of hitting earth on 22nd December 2032 around 14:10



It will be only 66000 miles (106k kms) from Earth at the closest point



Don’t look up pic.twitter.com/hgLzM4GTZR