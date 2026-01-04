Delcy Rodríguez asegura que Maduro es el único presidente

La vicepresidenta reunió al Consejo de Defensa, activó la conmoción externa y llamó a la calma ante declaraciones de EUA sobre una transición

Venezuela activó un decreto de conmoción externa tras una declaración pública de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien aseguró que el único presidente del país es Nicolás Maduro y afirmó que los poderes del Estado se mantienen en pleno funcionamiento. El pronunciamiento ocurrió durante una cadena nacional encabezada por el Consejo de Defensa de la Nación, máximo órgano constitucional en materia de seguridad y defensa.

En el mensaje, Rodríguez exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y sostuvo que el gobierno Bolivariano mantiene el control institucional del país. La funcionaria llamó a la población a mantener la calma y a actuar en coordinación cívico-militar-policial para la defensa de la soberanía nacional.

¿Qué implica el Consejo de Defensa de la Nación en Venezuela?

La reunión del Consejo de Defensa de la Nación contó con la presencia de los principales representantes de los poderes públicos, incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Defensa, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro del Interior, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general. Esta participación conjunta fue presentada como una señal de funcionamiento pleno de las instituciones del Estado.

El Consejo es un órgano de consulta constitucional que asesora al Ejecutivo en situaciones que comprometen la seguridad nacional, y su activación suele ocurrir en escenarios de alta tensión política o militar.

Activación del decreto de conmoción externa

Durante la cadena nacional, la vicepresidenta entregó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el decreto de conmoción externa, previamente firmado por Nicolás Maduro, para su respaldo por la Sala Constitucional. Posteriormente, confirmó que la medida entró en vigor de manera inmediata.

La conmoción externa es una de las figuras de estado de excepción previstas en la Constitución venezolana. Su aplicación permite al Ejecutivo activar de forma plena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y adoptar medidas especiales para enfrentar situaciones que pongan en riesgo la estabilidad de la república.

Llamado a la unidad y a la defensa de la soberanía

Rodríguez afirmó que la respuesta del país será unitaria y organizada, y subrayó que Venezuela no aceptará convertirse en colonia de ningún poder extranjero. También ratificó la disposición del gobierno Bolivariano a resolver el conflicto mediante el diálogo con Washington, siempre que se respeten la soberanía y el marco jurídico nacional.

El anuncio del estado de excepción marca un nuevo episodio en la tensión entre Venezuela y EUA, mientras el gobierno venezolano insiste en que mantiene el control político, institucional y territorial del país.