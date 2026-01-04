EUA gobernará Venezuela tras captura de presidente Maduro

Aseguró que estas acciones se desplegaron en contra de fuerzas corruptas de Venezuela, por lo que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos gobernará Venezuela tras la captura de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, perpetrada este sábado en Caracas.

El mandatario republicano justificó su toma del poder debido a que era necesario proteger la libertad de los venezolanos, por lo harán todo lo posible para hacer una "transición rápida y justa".

"No podemos permitir que una persona tome Venezuela. Han habido décadas de un regimén tirano y por eso estamos aquí".

Aseguró que estas acciones se desplegaron en contra de fuerzas corruptas de Venezuela.

"Hemos visto como han sido derrotado y hemos seguido trabajando para traer la fuerza de Estados Unidos" exclamó el presidente.

Acusa a Nicolás Maduro de liderar Cartel de los Soles

El presidente Donald Trump aseguró que como parte de las acciones desplegadas en altamar, estas llevaron al decomiso del 97% de las sustancias ilícitas transportadas y enviadas por carteles de la droga, tales como el Tren de Aragua.

El dictador ilégitimo, como llamó el presidente Trump a Nicolás Maduro, despojó de grandes cantidades de dinero, además de verse involucrado en el tráfico de estupefacientes como fármacos ilegales, mismos a los que atribuye la muerte de cientos de estadounidenses.

"Maduro es el responsable de varios homicidios y de varias pandillas como el Tren de Aragua que se concrentan en Estados Unidos".

El mandatario republicano recalcó que los integrantes de este grupo criminal no volverán a Estados Unidos tras la captura del mandatario sudamericano. Aseguró que dichos delincuentes también eran responsables del tráfico de armas reportado en la Unión Americana.

Detalla captura de Nicolás Maduro en Caracas

Aseguró que Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa alrededor de las 02:00 horas, la cual fue declarada como "una tarea titánica", al considerarla como uno de los mejores despliegues militares realizado por Estados Unidos en la historia.

"Nosotros hemos sido los encargados de traerlos ante la justicia y fueron acusados formalmente para que puedan ser rendidos ante la Corte de Nueva York".

Aseguró que en dicho operativo no se presentaron bajas militares, por lo que pudieron concluir el operativo de manera efectiva. Agradeció a las personas que colaboraron en dicho despliegue, luego de concretar meses de trabajo en la captura de Nicolás Maduro.

Por otra parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Heghset, afirmó que la operación se llevó a cabo por personal de élite, lo que brindó grandes resultados. Justificó la detención por la falta de colaboración del líder venezolano con la administración de Donald Trump.

En tanto, el jefe de la Operación Estados Unidos en Venezuela, Dan Caine, reveló que la coordinación fue la clave para llevar a cabo dicho despliegue, así como el constante monitoreo.

"Después de meses para capturar a Maduro, nosotros sabíamos cómo se movía, donde vivía, donde viajaba, qué es lo que comía, cómo se vestía, cuáles eran sus mascotas, que es lo que hacia todos los días."

El jefe de operaciones atribuyó el trabajo de Inteligencia, quienes lograron concretar el día adecuado para consolidar dichas acciones.

"Después de haber visto como 20 bases atacadas, más de 150 aviones se vieron involucrados para desplegar la captura [...] Tras concretar un poco de fuego cruzado, uno de nuestros elementos resultó con varios impactos de bala pero se encuentra bien".

Se reveló que dicho despliegue se realizó en 47 segundos.

Donald Trump no se anda 'con rodeos': Marco Rubio

El secretario de Estado, Marco Rubio aseguró que el presidente Donald Trump intentó establecer soluciones con el presidente de Venezuela de manera pacífica, pero al resistirse se derivo su captura.

"El presidente no busca enfrentarse, simplemente buscando como hacer paz".

Rubio aseguró que el mandatario republicano estableció comunicación con María Corina Machado ante dichas acciones. Sin embargo, el propio Trump aseguró que desconoce la ubicación de la acreedora del Premio Nobel de la Paz, pero reiteró que continúa manteniendo contacto con ella debido a que cuenta con los recursos necesarios para gobernar Venezuela.

Presentarán a Maduro ante Corte de Manhattan el próximo lunes

Aseguró que tanto Nicolás Maduro como su esposa, serán presentados el próximo lunes ante la Corte de Manhattan, de Nueva York. El Gran Jurado acusó a Nicolás Maduro, junto a Disdado Cabello y Cilia Flores por sus presuntos vínculos para introducir cocaína en Estados Unidos.