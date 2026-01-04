Así reaccionaron los países ante la captura de Nicolás Maduro

Así es como el mundo reaccionó ante la ofensiva estadounidense que culminó con la captura del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores

Presidentes y autoridades de todo el mundo se han pronunciado ante la intervención militar desplegada la madrugada de este sábado por Estados Unidos en Caracas, misma que culminó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Así es como el mundo reaccionó ante la ofensiva estadounidense y próximo juicio del mandatario venezolano:

"Viva la libertad": Javier Milei

El presidente de Argentina reaccionó en varias ocasiones a la detención de Nicolás Maduro y su esposa, al mencionar que ahora podrá verse "de que están hechos algunos dirigentes".

En X, el mandatario compartió un video en el que menciona estar en contra de la dictadura al decir que "Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano".

LA LIBERTAD AVANZA

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

ONU en alerta por escalada en Venezuela

Por medio de un comunicado, la ONU remarcó la importancia de la Carta de las Naciones Unidas para el respeto entre naciones.

El secretario general, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la escalada militar estadounidense efectuada en Caracas. Por lo que instan a llevar a cabo un diálogo inclusivo, con respeto a los derechos humanos y estado de derecho.

Francia celebra caída de Maduro tras detención

El presidente Emmanuel Macron aseguró que la comunidad venezolana se encuentra en libertad tras la captura de su homólogo venezolano.

Por medio de redes sociales, el líder europeo remarcó su deseo por que sea Edmundo González Urrutia quien dirija la nación.

"El pueblo venezolano está hoy liberado de la dictadura de Nicolás Maduro y no puede sino alegrarse de ello. Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha infligido una grave afrenta a la dignidad de su propio pueblo. La transición venidera debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Deseamos que el Presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda garantizar lo antes posible esta transición. En este momento me estoy reuniendo con nuestros socios de la región. Francia está plenamente movilizada y vigilante, en particular para garantizar la seguridad de sus nacionales en estas horas de incertidumbre."

Gabriel Boric condena acción militar de Estados Unidos

El presidente de Chile expresó su profunda preocupación por los operativos desplegados en el país sudamericano, el cual concluyó con la captura del presidente Maduro.

Reafirmó que la crisis sufrida por Venezuela debe resolverse mediante el diálogo y no por medio de la violencia.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Brasil asegura que Estados Unidos cruzó una "línea inaceptable"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó el ataque militar perpetrado contra Venezuela que llevó a la captura del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores, al asegurar que se cruzó "una línea inaceptable".

En redes sociales, el mandatario brasileño afirmó que dichas acciones afectan la soberanía de Venezuela.

"Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional" expresó el líder brasileño.

Embajada de México emite recomendaciones de seguridad

Ante el escenario de tensión, la Embajada de México en Venezuela activó sus canales de atención para ciudadanos mexicanos que residen o se encuentran de viaje en Caracas. Durante la madrugada del 3 de enero, la representación diplomática difundió números de contacto y recomendaciones básicas de seguridad.

Entre las indicaciones, se solicitó a los connacionales mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades locales, mientras se evalúa la evolución de la situación política y de seguridad en el país.

🇲🇽 Comunidad Mexicana:



​Ante la situación actual, se recomienda



*Mantener la calma.

*Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

*Tener a la mano documentos, agua y medicamentos.



​📞 En caso de emergencia, el teléfono de protección de la Embajada es: +58 412-2524675

Colombia preocupada por bombardeos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro compartió su preocupación por las explosiones reportadas en las últimas horas en Venezuela.

En una publicación, el mandatario reafirmó su compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como la prohibición del uso de la fuerza.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Evo Morales arremete contra bombardeo en Venezuela

El expresidente de Bolivia, Evo Morales arremete contra la Administración de Donald Trump ante la captura del mandatario sudamericano.

Aseguró que estas acciones trasgreden la soberanía de Venezuela.

Repudiamos con total contundencia el #bombardeo de EE.UU. contra #Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía.



Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia.



¡Venezuela no está sola!

Díaz-Canel denuncia ataque contra Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel denunció el ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela, al calificarlo como asalto a dicha nación.