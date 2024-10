Arrestan a hombre en Florida que dejó a su perro atado

Un hombre de 23 años, identificado como Giovanny Aldama García, fue arrestado este lunes por abandonar a su perro atado a una valla un día antes de la llegada del huracán Milton en la costa oeste de Florida.

El acto ha sido considerado como un caso de crueldad animal agravada, y García podría enfrentar hasta cinco años de prisión por un delito grave de tercer grado.

El perro, ahora llamado 'Trooper', fue encontrado por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) el 9 de octubre, justo antes de que el huracán tocara tierra en la costa oeste central del estado.

Un video difundido por las autoridades muestra el momento en que los oficiales rescatan al perro, que estaba atado a una valla con el agua ya alcanzando su cuerpo.

El animal, visiblemente asustado, comienza a gruñir y ladrar mientras un agente se le acerca lentamente, tratando de calmarlo al decirle: "Está bien, está bien. No te culpo".

