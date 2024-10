Rescatan a perro atado antes del impacto del huracán Milton

Mientras el huracán Milton se aproximaba a la costa oeste de Florida, las autoridades siguen con las labores de evacuación y prevención para minimizar los efectos del ciclón.

Aunque la tormenta se degradó a categoría 3 tras su paso por México, sigue siendo una seria amenaza para las comunidades costeras.

Sin embargo, en medio de la crisis, una historia conmovió a miles en redes sociales: el rescate de un perro que estaba atado a una reja, rodeado de agua, antes de la llegada del huracán.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

El incidente ocurrió en Tampa, donde un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida, asignado a la Tropa C, realizaba uno de los recorridos de prevención.

Durante su patrullaje por la I-75, cerca del boulevard Bruce B. Downs, el policía se percató de que un pequeño perro estaba amarrado a una reja, con sus patas sumergidas en agua debido a las lluvias que precedían al huracán.

Sin dudarlo, el oficial se acercó al animal para ayudarlo, a pesar de que el perrito reaccionó con gruñidos por el miedo.

El agente, sin dejarse intimidar, le habló suavemente hasta ganarse su confianza. Poco a poco, logró calmar al asustado animal y desamarrarlo de la reja, llevándolo a un lugar seguro.

Este emotivo momento fue grabado y compartido en las redes sociales oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida, donde rápidamente se viralizó.

En la descripción del video, la institución destacó la acción del agente y pidió a los ciudadanos que no abandonaran a sus mascotas ante la inminente llegada del huracán.

Tras el rescate, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el perro fue trasladado a una clínica veterinaria para ser revisado.

Afortunadamente, el animal no sufrió lesiones graves y se le otorgó un certificado de buena salud. Este acto heroico no solo capturó la atención de los usuarios de redes sociales, sino también del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien elogió la labor del oficial y condenó el maltrato animal.

Update: The dog rescued by @FHPTampa is safe and receiving care. Troopers brought him to a vet, where he was examined for injuries and received a clean bill of health. pic.twitter.com/cut1jv7cBe