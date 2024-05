AirBnB recrea la casa de la película de 'Up' para huéspedes

Airbnb ha dado vida a un sueño de la infancia al recrear la icónica casa de la película "Up" y ofrecerla como una experiencia única de hospedaje.

Inspirada en la aventura de Carl y Ellie, la casa flotante ahora está disponible para que los fanáticos vivan su propia fantasía cinematográfica.

Ubicada en Abiquiu, Nuevo México, Estados Unidos, esta casa única está diseñada para alojar a cuatro huéspedes y ofrece un dormitorio, dos camas y un baño.

Pero lo más emocionante no es solo la recreación del espacio, sino la posibilidad de experimentar la sensación de "flotar", tal como lo hacía la casa en la película.

El anfitrión registrado en Airbnb es el propio Carl Fredricksen, el entrañable vendedor de globos jubilado.

Esta atención al detalle agrega un toque de magia a la experiencia, sumergiendo a los huéspedes en el mundo de "Up" desde el momento en que reservan su estancia.

Además de esta experiencia única, Airbnb ha lanzado una serie de "iconos", que ofrecen a los usuarios la oportunidad de sumergirse en universos antes inalcanzables.

Desde clases de cocina con chefs famosos hasta talleres de arte con artistas reconocidos, estas experiencias extraordinarias están redefiniendo la forma en que las personas viajan y se conectan con el mundo que las rodea.

.@Airbnb has announced a new category of experiences it will roll out this year called "Icons." The collection will be inspired by movies, TV, art and more. A real-life version of Carl's house from Disney Pixar's Up will be available to stay in. pic.twitter.com/sSvWo3oWuQ