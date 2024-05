Auto se estrella y sale volando; ocupantes son expulsados

Tres personas murieron y tres fueron hospitalizadas después de que un Tesla se estrellara violentamente contra un edificio en Pasadena la madrugada del sábado.

El accidente ocurrió poco antes de las 3 am en la intersección de Foothill Boulevard y Vista Avenue cuando un automóvil que viajaba a alta velocidad perdió el control en un área con curva, según el teniente del Departamento de Policía de Pasadena, Anthony Russo.

Debido a lo rápido que iba el auto, saltó la acera, chocó con un poste de energía y atravesó el muro de un edificio en la intersección.

Las imágenes de vigilancia de la zona muestran los momentos en los que el Tesla se lanza por la calle y pasa un semáforo en rojo poco antes de que se pueda ver un destello brillante, que presumiblemente fue cuando se produjo el accidente.

La policía dice que Moheb Samuel, de 22 años, conducía el Tesla a más de 160 kilómetros por hora.

"La velocidad era tan significativa que el vehículo pudo lanzarse al aire y viajar por el aire... tal vez unos treinta metros", dijo Russo.

