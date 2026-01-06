Abogado de Julian Assange ahora defiende a Nicolás Maduro

Barry Pollack, reconocido por defender a Assange en WikiLeaks, asumió la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York, cuestionando la legalidad de su captura

Barry Pollack, el abogado de alto perfil conocido por defender a Julian Assange en el caso WikiLeaks, asumió la defensa del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la primera audiencia en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Maduro, capturado el 3 de enero en Caracas y trasladado a EUA, se declaró inocente ante el tribunal.

En esta primera comparecencia, Pollack declaró que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza y cuestionó la legalidad de la captura militar de Maduro, destacando que se trata del jefe de un Estado soberano con derecho a privilegios diplomáticos, según PBS.

Trayectoria de Barry Pollack: de Assange a Maduro

Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho penal y ha trabajado en casos de delitos financieros, corrupción, seguridad nacional y crimen organizado. Su representación de Julian Assange fue un caso emblemático que resultó en la liberación del fundador de WikiLeaks tras un acuerdo de culpabilidad.

WikiLeaks es una organización fundada en 2006 por Julian Assange que se dedica a publicar documentos filtrados y clasificados de gobiernos y corporaciones, buscando exponer irregularidades, corrupción o abusos de poder. Sus publicaciones más famosas incluyen cables diplomáticos de EUA en 2010, que revelaron detalles de política internacional y actividades secretas, generando un debate global sobre transparencia, seguridad nacional y libertad de información.

Otros casos notables incluyen la exoneración de un ejecutivo de Enron tras el escándalo de fraude, así como la defensa de Martin Tankleff, acusado erróneamente de asesinar a sus padres. Además, Pollack fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores.

Defensa de Cilia Flores está a cargo del abogado Mark Donelly

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaborar en los delitos imputados a su esposo, cuenta con un abogado diferente, Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly. Donnelly trabajó 12 años en el Departamento de Justicia de EUA y ocho como fiscal en Houston, especializándose en casos de corrupción y juicio político.

Entre sus casos relevantes, Donnelly participó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas, Ken Paxton, acusado de sobornos y abuso de poder en 2023. Paxton fue exonerado a nivel estatal, aunque persisten pesquisas federales.

¿Cómo fue esta primera audiencia y estrategia legal?

Durante la primera audiencia, Pollack estableció la estrategia de defensa inicial destacando la supuesta ilegalidad de la captura de Maduro y preparando el camino para futuras solicitudes y argumentos legales en torno a los cargos de narcoterrorismo y delitos conexos.

La atención mediática se centra en la combinación de su experiencia en casos de alta repercusión internacional y la relevancia política de su cliente, lo que convierte este proceso en uno de los juicios más seguidos del momento.

Con información de EFE