¿Quién es Nicolás Ernesto 'El Princípe', hijo de Nicolás Maduro?

Tras un ataque militar contra Caracas y el arresto de Nicolás Maduro por fuerzas de EUA, el foco público se trasladó al círculo político y familiar del ex mandatario. En ese contexto, su hijo mayor llamó a una movilización en rechazo a la intervención armada, lo que reactivó el interés sobre su perfil, trayectoria y peso institucional dentro del sistema político venezolano.

¿Quién es Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como ‘El Príncipe’?

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, también llamado “Nicolasito”, nació el 21 de junio de 1990 y tiene 35 años. Es hijo del primer matrimonio de Nicolás Maduro con Adriana Guerra Angulo, unión que se extendió aproximadamente seis años, antes de que su padre iniciara su carrera política de alto nivel. El apodo de “El Príncipe” se popularizó en referencia a su cercanía con los espacios de decisión del poder.

Formación académica y antecedentes previos a la política

Maduro Guerra estudió Economía en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Antes de incorporarse de lleno a la actividad pública, participó como flautista en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, experiencia que marcó su paso por instituciones culturales estatales en etapas posteriores.

Cargos públicos y participación en el PSUV

En 2013, tras el ascenso de su padre a la Presidencia, fue designado jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia. Posteriormente, ocupó responsabilidades dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue diputado de la Asamblea Nacional, lo que le otorgó visibilidad y participación en el debate legislativo.

Además de su rol parlamentario, ha tenido presencia en instituciones culturales estatales, consolidando un perfil multifacético dentro de la administración pública venezolana. Su condición de legislador explica la relevancia de sus posicionamientos ante escenarios de tensión política y militar.

¿Quiénes son los hijastros de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro contrajo matrimonio en dos ocasiones: primero con Adriana Guerra Angulo y posteriormente con Cilia Adela Flores, con quien se casó en 2013. De esta segunda unión derivan tres hijastros: Yosser Gavidia Flores (nacido en 1988, con estudios en Derecho), Walter Gavidia Flores (nacido el 15 de diciembre de 1978) y Yoswal Gavidia Flores, quien ha sido objeto de atención pública por su estilo de vida.

¿Cuántos nietos tiene Maduro?

Por su parte, Nicolás Ernesto Maduro Guerra tiene tres hijos con Grysell Torres, lo que amplía el núcleo familiar con presencia en la esfera pública.

Las acusaciones del gobierno de EUA contra el entorno cercano del ex mandatario colocan el futuro político de Maduro Guerra bajo observación. Su llamado a la movilización se produce en un escenario de alta tensión institucional y social, en el que su papel como diputado y dirigente partidista resulta determinante para la narrativa oficial y la respuesta política interna.

