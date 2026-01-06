Imágenes muestran cómo quedó el Fuerte Tiuna tras ataque de EUA

El análisis comparativo entre imágenes previas y posteriores al ataque permite dimensionar el impacto sobre infraestructura del complejo militar venezolano

Imágenes satelitales de alta resolución difundidas durante las últimas horas muestran daños significativos en amplias zonas del Complejo Militar Fuerte Tiuna, en Caracas, tras la operación aérea ejecutada por fuerzas de EUA durante la noche. El material, atribuido a la empresa Vantor, permite identificar destrucción total de al menos cinco almacenes militares y afectaciones estructurales en áreas consideradas estratégicas dentro del recinto.

Las tomas, captadas por satélites comerciales, evidencian zonas calcinadas, colapsos de techumbre y escombros dispersos en sectores previamente señalados como áreas de almacenamiento. El análisis comparativo entre imágenes previas y posteriores al ataque permite dimensionar el impacto sobre infraestructura clave del principal complejo militar venezolano.

¿Qué revelan las imágenes satelitales tras la operación aérea?

El contraste entre tomas anteriores y posteriores muestra la desaparición completa de cinco naves, presuntamente utilizadas para el resguardo de material bélico, municiones y equipo logístico. En los puntos donde se ubicaban estas estructuras se observan cráteres, restos metálicos y ausencia total de edificaciones, lo que sugiere impactos directos de alta precisión.

Además, edificaciones cercanas presentan daños parciales, como desprendimiento de techos, afectación de muros y marcas de explosión. Estos indicios apuntan a un radio de impacto mayor al de los objetivos inicialmente alcanzados, con consecuencias sobre áreas colindantes.

Relevancia del Complejo Militar Fuerte Tiuna Fuerte Tiuna es considerado el principal complejo militar de Venezuela. En su perímetro se concentran instalaciones del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional, así como centros logísticos, administrativos y de mando. La infraestructura afectada cumple un papel central en la coordinación operativa y el abastecimiento interno.

De acuerdo con especialistas en análisis militar, la pérdida de almacenes podría incidir en la disponibilidad de insumos y obligar a una reorganización de recursos hacia otras bases del país. Hasta el momento, no existe un balance oficial sobre el material afectado ni sobre el impacto operativo inmediato.

Evaluación preliminar de daños y escenarios

El material satelital permite identificar colapsos estructurales y áreas inutilizadas, aunque la evaluación completa dependerá de nuevas tomas y de la verificación en sitio. Analistas señalan que la continuidad de operaciones podría requerir ajustes logísticos y el traslado temporal de funciones.

Fuentes de monitoreo internacional anticipan la difusión de nuevas imágenes en las próximas horas, lo que permitiría precisar el alcance total de los daños y detectar posibles movimientos de personal o equipos dentro del complejo tras la operación.

Silencio oficial y seguimiento internacional

Hasta ahora, autoridades venezolanas no han emitido un comunicado detallado sobre los daños en Fuerte Tiuna. Tampoco se ha informado de manera oficial si hubo personas lesionadas o víctimas como consecuencia directa del ataque.

El seguimiento internacional se mantiene activo ante la posibilidad de actualizaciones oficiales y la publicación de nuevos insumos técnicos que amplíen la comprensión del evento.