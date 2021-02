Tras casi dos décadas: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

Justin Timberlake, quien ha recibido criticas tras el estreno del documental Framing Britney Spears, publicó una disculpa y acepta que 'me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo'

| 12/02/2021 | ionicons-v5-c 13:28 | Luz Camacho |

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Justin Timberlake por fin a roto el silencio sobre dos polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su exitosa carrera: su rompimiento con Britney Spears y la falla de vestuario de Janet Jackson en el Super Bowl en 2004.

Tras el estreno del documental "Framing Britney Spears", Justin Timberlake ha sido acusado por usuarios de redes sociales de misógino al ridiculizar a Spears, acusarla de infiel para ganarse la simpatía del público y utilizar el fracaso de su relación sentimental para ganar popularidad.

Cabe recordar que en el video "Cry Me A River" de Timberlake impulsó una narrativa en la que la intérprete de "Baby, One More Time", lo engañó y le rompió el corazón. Diane Sawyer interrogó a Spears sobre la narrativa en una entrevista de 2003 que hizo llorar a la cantante. El clip reapareció en el polémico documental realizado por The New York Times.

Además de Justin presumía de haber tenido sexo con Britney. Lo cual fue muy oportuno para el cantante, pues los medios de comunicación tenían años obsesionados con la virginidad de Spears.

Por tal motivo, Timberlake decidió realizar una disculpa publica por medio de una sentida carta en Instagram donde le pide perdón, por primera vez Britney Spears y Janet Jackson por el trato que tuvo con ellas en distintos aspectos del pasado.

El cantante de 40 años reconoció su "ignorancia" en torno al tratamiento mediático de Spears luego de su ruptura con la cantante de "Toxic". También se refirió a la cobertura que rodeó su actuación en el Super Bowl de 2004 con Jackson en la que ella sufrió un accidente de vestuario.

"He visto los comentarios, mensajes y quiero responder. Siento mucho todas las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema. Esas en las que hablé cuando no me correspondía o no intervine para defender lo que era justo. Asumo que me quedé corto en ese momento y muchos otros y que me beneficié de un sistema que aprueba el racismo y la misoginia", reconoce el artista en un mensaje en Instagram.

"Quiero específicamente disculparme ante Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque me importan y las respeto y sé que las fallé. También me siento impulsado a hablar porque todo el mundo merece un mejor trato y porque, más importante, esto forma parte de una conversación mucho más amplia de la que, con todo mi corazón, quiero formar parte y crecer", asegura.

En el caso de Jackson, sus fans recordaron la actuación que tuvieron juntos en el Super Bowl de 2004, donde él tiró una parte del atuendo de la artista dejando al descubierto uno de sus senos, lo que mantuvo a la intérprete en el centro de las críticas, pero no a él.

Mientras la solitaria carrera de Timberlake se disparaba hasta convertirse en una súper estrella de la música, la carrera de la cantante recibió un gran golpe en popularidad y opinión pública, y nunca llegó a recuperarse por completo.

"Todo el énfasis se puso en mí, no en Justin. Éramos amigos...", compartió Janet con Oprah Winfrey en 2006. "La amistad es muy importante para mí, y hay ciertas cosas que simplemente no les haces a los amigos.

De acuerdo al sitio Page Six, una fuente cercana a Timberlake les dijo que la disculpa del cantante a Jackson y Spears es genuina.