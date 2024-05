¿Celos? Natanael Cano besa a fan y otra lo cachetea

La presentación de Natanael Cano en el palenque de la Feria de San Marcos se convirtió en un evento inolvidable, no solo por su música, sino por los momentos de interacción intensa con sus seguidoras. Sin embargo, una serie de gestos cariñosos desataron tanto admiración como celos entre el público presente.

Desde su llegada en avión privado hasta el cierre de su concierto, Natanael no dejó de sorprender a sus fans. Durante su actuación, no solo repartió besos entre las asistentes, sino que también interactuó de manera cercana con una seguidora en particular, dedicándole gestos de cariño como susurros al oído y múltiples besos.

Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado cuando una seguidora, al parecer le dieron celos, le dio una leve cachetada durante uno de estos momentos íntimos.

Ante esto, Cano se retiró de la zona para continuar su presentación sin contratiempos, incluso dejando su gorra a la seguidora que besó.

El concierto de Natanael Cano en la Feria de San Marcos fue mucho más que un espectáculo musical; fue un evento cargado de emociones y momentos de interacción intensa entre el artista y sus seguidoras. Aunque la polémica no estuvo ausente, el carisma del cantante y la pasión de sus fans fueron los ingredientes principales de una noche que será recordada por mucho tiempo.

