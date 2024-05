Poncho de Nigris: No es congruente ser exitoso y estar gordo

Poncho de Nigris, el hombre polémica, nuevamente se encuentra en el ojo de la opinión pública por sus declaraciones en Gusgri Podcast.

El influencer no sale de una cuando de nueva cuenta hace polémicas declaraciones causando las críticas de los internautas.

En esta ocasión Poncho de Nigris opinó que el éxito personal está relacionado con el físico de una persona.

"Cuando veo a un empresario que está gordo que no equilibra su cosa personal, una cosa es el negocio y la empresa y que seas muy exitoso teniendo mucho dinero, pero una cosa es tener dinero y otra cosa es estar enfermo, si estas gordo no va de la mano con el estilo de vida", expresó el influencer en el podcast 'Doble G'.

Poncho es fiel creyente de que las personas tienen que estar bien en todas las áreas, "en lo espiritual en lo familiar, en el amor, en lo físico en lo mental y en lo económico, es como un equilibro en todo estar bien", expresó.

La polémica declaración surgió durante la conversación sobre los desafíos de envejecer y Poncho, a sus 48 años, reflexionó sobre la importancia de cuidar todos los aspectos de la vida para mantenerse en una senda exitosa.

Poncho de Nigris también se pronunció sobre el fallecido empresario regiomontano Carlos Bremer:

"Yo admiraba mucho a Bremer una gran persona, un gran ser humano, pero siempre me preguntaba yo porque no baja de peso, ha de haber sido por algo, porque no se opera, a hue...que lo checó, estoy seguro, porque yo lo veía en carrito, en silla de ruedas y falleció muy joven siendo un ch...y fue por eso, no fue otra cosa más que el sobrepeso.

Sabiendo que sus declaraciones iban a causar controversia aclaró: "No es para que se ofendan los gordos, luego se ofenden por todo".

Pero, reiteró sus declaraciones al considerar que "no es congruente ser exitoso y estar gordo".

De Nigris expresó que necesita a los haters, incluso más que a los seguidores que lo aman y les pidió que no se vayan ni lo dejen solo.

"Los haters nos ayudan, los mando a ch... a su m... para que sigan conmigo, no me dejen solo no quiero que me dejen solo porque tengo a los que me quieren y me aman, y los haters pues que me odien, pero si te dejan los que te odian y te quedas con puro amorcito está bien padre, pero es la mitad de la gente y con estos ya tienes a todos, entonces no se vayan", expresó.

A pregunta expresa de Gusgri, Poncho señaló que planea todas sus polémicas para sacarles provecho.

¿Será esta una nueva polémica planeada por De Nigris?

