Tensión en ‘La Granja VIP’ con nuevos nominados rumbo a la final

La novena semana del reality avanza con estrategias, castigos inesperados y votaciones decisivas tras El Duelo. Conoce quiénes están en riesgo y cómo apoyarlos.

La novena semana de competencia en La Granja VIP inició con un ambiente cargado de tensión, pues los habitantes entran a una etapa crítica donde cada error, desacuerdo o estrategia puede definir su permanencia. Con la final a tan solo dos semanas, las dinámicas internas se intensificaron y el público sigue muy atento al rumbo que toma el reality, especialmente después de la sorprendente eliminación de Fabiola Campomanes, cuya salida agitó las redes sociales con opiniones divididas.

La llegada de esta fase también implica retos más duros y decisiones más drásticas por parte de la producción, sobre todo cuando el reglamento se pone a prueba frente a los conflictos entre los concursantes. Uno de los elementos más temidos es “El Legado”, el voto de castigo que deja un eliminado antes de partir y que suele marcar la primera nominación automática de la semana. Sin embargo, esta regla vivió una excepción a raíz de un conflicto que se desató dentro de la granja.

¿Por qué Alberto 'El Patrón' fue nominado directamente?

Durante la mañana del domingo se registró una acalorada discusión entre Alberto ‘El Patrón’ y Eleazar Gómez, un choque que escaló rápidamente hasta llamar la atención de la producción. Debido a este comportamiento, los organizadores determinaron sancionar al ex luchador y convertirlo en el primer nominado de la semana, una decisión que sorprendió tanto a los habitantes como a la audiencia.

Este castigo evitó que “El Legado” definiera la primera placa, dejando la responsabilidad total en la intervención directa del programa. Con la tensión al máximo y el ambiente emocionalmente cargado, el resto de los participantes debió prepararse para el siguiente gran momento: El Duelo semanal, una de las pruebas más exigentes y temidas del formato.

¿Quién acompañará a Alberto en la placa de nominados?

El segundo nominado surgió precisamente del Duelo semanal, una competencia que mide fuerza, agilidad y resistencia bajo condiciones extremas. El participante que no logró superar esta prueba fue Sergio Mayer Mori, quien ahora acompaña a Alberto del Río en la lista de habitantes en riesgo. Con esta definición, ambos concursantes deberán esperar el veredicto del público en la gala del próximo domingo, que además marcará la semifinal del reality.

La expectativa es alta, pues cada decisión del público influirá directamente en quién avanza a la recta final y quién deberá abandonar definitivamente el proyecto. La audiencia ahora tiene el control total, y en un momento tan crítico, cada voto puede marcar la diferencia.

¿Cómo votar para salvar a tu participante favorito?

El sistema de votación se activa inmediatamente después de la gala de nominaciones, otorgando a cada usuario 10 votos gratuitos diarios que pueden distribuir libremente. La mecánica es sencilla y está disponible en dos plataformas principales, lo que facilita que cualquier fan pueda apoyar a su concursante preferido sin complicaciones.

1. Sitio web oficial: Los seguidores pueden ingresar al portal de TV Azteca, seleccionar la sección de La Granja VIP y elegir la imagen del participante que desean salvar. Allí pueden distribuir sus votos de manera libre, ya sea concentrándolos en un solo habitante o repartiéndolos entre los nominados.

2. App TV Azteca en Vivo: La aplicación TV Azteca EN VIVO permite acceder rápidamente al apartado del reality y emitir los 10 votos diarios sin costo. Es una de las vías más prácticas y rápidas para asegurar la permanencia de los favoritos rumbo a la gran semifinal.