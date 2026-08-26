Taylor Swift revela el origen triste de ‘I Knew You Were Trouble’

La cantante y compositora Taylor Swift sorprendió al revelar que uno de sus grandes éxitos, I Knew You Were Trouble, originalmente tenía un sonido completamente distinto. La cantante explicó que la canción nació como una “balada muy triste” antes de incorporar elementos de dubstep.

La artista habló sobre el proceso creativo durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en el Museo de los Grammy de Los Ángeles, como parte de las Icon Sessions de la Recording Academy.

🚨 Taylor performing the I Knew It, I Knew You x august x All Too Well mashup live at the Clive Davis Theater! pic.twitter.com/f2xcP6Vy5P — Taylor Swift Updates+ (@chartstswifty) August 24, 2026

Así nació I Knew You Were Trouble

Durante la conversación, moderada por Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Recording Academy, Swift explicó que suele prestar especial atención a la producción para conseguir que la música acompañe la emoción y la historia de sus letras.

Como ejemplo de esta estrategia mencionó I Knew You Were Trouble, tema incluido en su álbum Red. La canción, lanzada en 2012, comenzó como una composición mucho más sencilla.

Swift recordó que originalmente la había escrito como una balada triste acompañada por piano y que incluso pensaba que no necesitaba batería.

Sin embargo, cuando presentó la composición a Max Martin y Shellback, ambos productores propusieron experimentar con un sonido de dubstep. Aunque inicialmente Swift no estaba convencida, decidió probar la idea.

La cantante reconoció que aquella decisión terminó favoreciendo la canción y destacó la importancia de trabajar con colaboradores capaces de impulsar nuevas ideas.

Para Swift, la disposición de sus colaboradores a preguntar qué más podían hacer con una canción es una de las características que más valora durante una sesión de estudio.

El resultado fue uno de los temas que marcó su transición hacia un sonido más orientado al pop durante la etapa de Red. I Knew You Were Trouble debutó en el número 3 del Billboard Hot 100 y posteriormente alcanzó el segundo puesto.

Swift habla sobre la presión de la fama

Durante la misma conversación, la intérprete también explicó cómo enfrenta la presión derivada de su enorme exposición pública y de las expectativas que existen alrededor de su carrera.

Swift señaló que ha desarrollado diferentes mecanismos para afrontar los momentos en los que la magnitud de su carrera puede resultar difícil de manejar. Uno de ellos, explicó, consiste en recordar que ella misma eligió continuar en la industria porque ama profundamente hacer música.

La cantante aseguró que todo lo que implica su carrera vale la pena mientras pueda continuar creando canciones y conectando con sus seguidores.

Swift también reflexionó sobre las críticas que recibió durante los primeros años de su trayectoria y sobre quienes cuestionaban si tenía una perspectiva válida para pertenecer a determinado género musical.

Con el tiempo, explicó, comprendió que su principal motivación debía ser crear música para las personas que encuentran en sus canciones una forma de afrontar sus propias experiencias.

La artista consideró que llegar al punto en el que una persona entiende que publicar música no garantiza una aceptación universal permite confirmar que continúa creando por las razones correctas.

Taylor Swift celebra otro reconocimiento a su trayectoria

Las declaraciones llegan después de que Swift fuera incorporada a la promoción 2026 del Salón de la Fama de Compositores de Nashville.

La cantante fue reconocida junto a figuras como Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley, Gene Simmons, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Christopher “Tricky” Stewart.

Durante su discurso de aproximadamente 20 minutos, Swift recordó que la composición de canciones siempre surgió para ella como una forma natural de introspección.

La artista explicó que tuvo que aprender con los años diferentes aspectos de la industria, desde entretener al público y dominar coreografías hasta desenvolverse profesionalmente y proteger su bienestar, pero afirmó que componer canciones fue prácticamente lo único que siempre hizo de manera natural.