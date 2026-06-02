Taylor Swift revela la canción original para Toy Story 5

Taylor Swift presentó el tema “I Knew It, I Knew You” como parte de la banda sonora de Toy Story 5, en estrategia de lanzamiento que incluyó campañas globales

La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar la canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, que formará parte de la película Toy Story 5.

El anuncio llegó tras una cuenta regresiva digital que se desplegó en múltiples plataformas, incluyendo su tienda oficial y espacios publicitarios internacionales.

El lanzamiento se convirtió en un evento global para sus seguidores, con referencias visuales en distintas ciudades, incluida Times Square, lo que generó gran expectativa en redes sociales antes de la revelación oficial.

Lanzamiento en formato limitado

El sencillo fue puesto a la venta en formato CD a través de la tienda en línea de la artista, acompañado de versiones adicionales en acústico y piano.

Según la estrategia comercial, estas ediciones estarán disponibles por tiempo limitado, hasta el miércoles por la tarde.

La iniciativa refuerza el modelo de lanzamientos exclusivos que ha caracterizado algunos proyectos recientes de la cantante, con énfasis en ediciones especiales para coleccionistas.

La canción estará integrada a la banda sonora de Toy Story 5, cuyo estreno está programado para el 19 de junio. Además, se prevé una gala de presentación previa en la que un público selecto podrá escuchar el material musical asociado al filme.

El anuncio alimentó especulaciones previas de los fanáticos, quienes ya habían detectado pistas en campañas promocionales vinculadas tanto a la película como a la discografía de Swift.

Campaña viral y teorías de fans

Durante las semanas previas, se difundieron vallas publicitarias con referencias a “TS” y elementos asociados al universo visual de la cantante, lo que incrementó las teorías sobre una posible colaboración con Disney y Pixar.

Lee aquí la nota completa de todas las teorías: Taylor Swift y Toy Story 5: teorías que desatan furor entre fans

Las redes sociales también identificaron coincidencias simbólicas entre fechas clave del proyecto cinematográfico y la carrera musical de Swift, lo que reforzó la expectativa antes del anuncio oficial.

Con el lanzamiento de la canción, la atención ahora se centra en la presentación de la película y en la integración del tema dentro de la narrativa de Toy Story 5.

Se espera que el estreno del filme el 19 de junio marque uno de los momentos más destacados de la temporada cinematográfica, especialmente por la participación musical de Swift en la producción.