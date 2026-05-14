Taylor Swift gana por tercer año seguido 'Compositora del Año'

La estrella pop reafirma su dominio global al ser reconocida nuevamente por el impacto de sus canciones en radio, streaming y escenarios

La industria musical, Taylor Swift, consolidó este 13 de mayo de 2026 uno de los momentos más sólidos de su carrera al ser nombrada nuevamente Compositora del Año en los BMI Pop Awards, reconocimiento que obtiene por tercer año consecutivo y que confirma su influencia sostenida en la industria musical global.

La ceremonia, celebrada en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills, reconoció a Swift como una de las máximas responsables de las canciones pop más interpretadas del año en radio, streaming y presentaciones en vivo, un indicador clave del impacto real de su obra en el mercado.

Congratulations to @TaylorSwift13 on being named Songwriter of the Year at our 2026 #BMIPopAwards for songs like “But Daddy I Love HIm,” “Florida!!!,” “So Long, London,” and more. Your music resonated powerfully with listeners nationwide throughout the entire year. Taylor, Your… pic.twitter.com/LRxt6ghy1N — Broadcast Music Inc. (@bmi) May 13, 2026

Con esta victoria, Swift alcanzó la sexta ocasión en toda su trayectoria en que recibe este galardón, ampliando aún más su récord dentro de BMI y reforzando su posición como una de las compositoras más consistentes de su generación.

En una edición marcada por el dominio femenino, Taylor compartió el premio con Sabrina Carpenter, quien también fue reconocida por haber escrito seis de las canciones pop más reproducidas del año.

Sin embargo, el nuevo triunfo de Swift tuvo un peso histórico particular por tratarse de su tercer año consecutivo en la cima de la categoría, una racha que comenzó en 2024 y se mantuvo en 2025 antes de extenderse en 2026.

“The Tortured Poets Department”, clave en su nueva coronación

El reconocimiento de BMI estuvo impulsado principalmente por el impacto masivo de canciones de su álbum “The Tortured Poets Department” (TTPD), uno de los proyectos más exitosos de su carrera reciente.

Entre los temas que cimentaron su victoria destacan:

“But Daddy I Love Him”

“Florida!!!”

“Guilty as Sin?”

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

“So Long, London”

“The Smallest Man Who Ever Lived”

Estas canciones dominaron métricas de difusión y consolidaron a Swift no solo como intérprete, sino como arquitecta narrativa de un álbum que conectó profundamente con millones de oyentes.

De “Midnights” a TTPD: una racha imparable

En 2024, Taylor obtuvo por primera vez el BMI Pop Songwriter of the Year gracias al impacto de “Midnights”, con éxitos como “Anti-Hero”, “Lavender Haze” y “Karma”.

En 2025 repitió la hazaña con temas como “Fortnight”, “Down Bad”, “I Can Do It with a Broken Heart” y “Who’s Afraid of Little Old Me?”, reflejando el poder de su transición artística hacia narrativas más complejas.

Ahora, con TTPD, completa un triplete que muy pocos artistas han conseguido con tal nivel de consistencia comercial y crítica.

Antes de dominar la categoría pop, Swift ya había dejado huella en BMI como una de las figuras más importantes del country, siendo reconocida desde temprana edad por su capacidad como compositora.

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado decenas de premios BMI en distintos géneros, además de reconocimientos especiales como el BMI President’s Award y el “Taylor Swift Award”, creado exclusivamente para honrar su impacto singular.