Taylor Swift despide con emotivo mensaje a Dolly Parton

La cantante Taylor Swift dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras el fallecimiento de la icónica cantante de country a los 80 años en Nashville

La cantante y compositora Taylor Swift dedicó un emotivo mensaje a Dolly Parton tras el fallecimiento de la icónica cantante de country a los 80 años en Nashville.

La intérprete señaló que imaginar un mundo sin Parton resulta difícil, pero destacó que la generosidad con la que vivió y las numerosas vidas que transformó permitirán que su legado permanezca.

Para Swift, Parton fue una figura de inspiración que consiguió transmitir enseñanzas sobre la vida con honestidad, sensibilidad y humor. También resaltó su capacidad para combinar misterio y fantasía con transparencia en los aspectos que consideraba realmente importantes.

Destaca su fortaleza y legado artístico

La cantante describió a Parton como una mujer en la que convivían la gracia y la fortaleza, además de destacar su sensibilidad ante las dificultades de otras personas y su determinación para defender su valor como artista.

Swift también agradeció las canciones y letras que dejó a varias generaciones, así como su trabajo para acercar la lectura a niños de todo el mundo mediante su programa Imagination Library.

La artista recordó además que las acciones y trayectoria de Parton permitieron que niñas como ella crecieran con la posibilidad de soñar con dedicarse a actividades fuera de lo convencional.

La relación de admiración entre ambas artistas había sido expresada públicamente. Swift ha reconocido la influencia de Parton en la industria musical y su capacidad para convertirse en una narradora para distintas generaciones.

Por su parte, Parton elogió a Swift por la manera en que ha desarrollado su carrera y manejado tanto sus negocios como su vida personal, además del impacto que ha tenido entre los jóvenes.

Parton agradeció una donación de Swift y Kelce

La cercanía entre ambas también quedó reflejada recientemente, cuando Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron una donación de 2 millones de dólares para la Imagination Library de Parton, como parte de las aportaciones realizadas antes de su boda.

Parton agradeció públicamente el gesto mediante un mensaje en video y bromeó con la pareja sobre la posibilidad de quedarse con su primer hijo. Al finalizar, se despidió interpretando I Will Always Love You.

Ahora, tras la muerte de Parton, Swift cerró su homenaje con un mensaje de despedida en el que aseguró que pensará en ella “en cada paso del camino”.