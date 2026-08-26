Dollywood: la promesa de Dolly Parton a su padre que cambió vidas

En 1995, Dolly Parton puso en marcha Dolly Parton’s Imagination Library, un programa que comenzó en el condado de Sevier, Tennessee, donde nació la cantante

Más allá de la música y de sus grandes éxitos, Dolly Parton dejó un legado que transformó la vida de millones de niños. Todo comenzó con un compromiso personal inspirado por una de las mayores heridas de su padre: no haber aprendido a leer.

Su padre, Robert Lee Parton, creció en una familia numerosa y de escasos recursos en los Apalaches de Tennessee. Debido a que tuvo que trabajar desde pequeño para ayudar a mantener a su familia, no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela y aprender a leer y escribir.

Aunque era un hombre inteligente, hábil para los negocios y capaz de mantener a una familia de 12 hijos, Dolly contó que su padre sentía vergüenza por no saber leer.

La cantante siempre pensó que, de haber tenido acceso a una educación, su padre habría podido alcanzar todavía más metas. Por eso decidió convertir aquella carencia en una oportunidad para otras generaciones.

La promesa que se convirtió en una iniciativa mundial

En 1995, Dolly Parton puso en marcha Dolly Parton’s Imagination Library, un programa que comenzó en el condado de Sevier, Tennessee, donde nació la cantante.

La iniciativa entrega libros gratuitos y apropiados para la edad a niños desde su nacimiento hasta los cinco años, sin importar la situación económica de sus familias. Cada menor inscrito recibe un libro personalizado por correo cada mes.

El programa comenzó de manera local, pero rápidamente se expandió por Tennessee y posteriormente llegó a otros estados de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.

Con el paso de los años, Imagination Library se convirtió en uno de los principales proyectos filantrópicos de Parton. Actualmente distribuye más de 3 millones de libros al mes y ha entregado cientos de millones de ejemplares a niños alrededor del mundo.

La idea detrás del programa es sencilla: acercar los libros a los niños desde sus primeros años para fomentar el amor por la lectura y brindarles herramientas que puedan acompañarlos durante toda su vida.

El proyecto tuvo un significado todavía más especial para Dolly porque su padre alcanzó a conocer sus primeros resultados antes de fallecer en 2000.

Los niños comenzaron a llamar a Dolly “The Book Lady”, un apodo que, según la cantante, llenaba de orgullo a su padre incluso más que sus numerosos éxitos como artista.

Parton ha explicado que su trabajo para fomentar la lectura fue una manera de honrar a Robert Lee Parton y transformar una experiencia dolorosa de su infancia en algo positivo para millones de familias.

El legado de Dolly Parton va más allá de la música

La Fundación Dollywood, creada por Parton en 1988, también ha impulsado distintos programas educativos y de apoyo a las comunidades.

Entre sus iniciativas se encuentran programas para combatir la deserción escolar, becas para estudiantes y proyectos de ayuda ante desastres, como el My People Fund, creado después de los incendios forestales que afectaron Tennessee en 2016.

Sin embargo, Imagination Library se mantiene como uno de sus proyectos más reconocidos. La promesa inspirada por su padre terminó convirtiéndose en una iniciativa internacional que busca que cada niño tenga la oportunidad de descubrir el poder de un libro.

Dolly Parton deja un legado de amor, música y solidaridad

De acuerdo con los deseos expresados por Dolly Parton, su familia realizará una ceremonia íntima y privada a la que asistirán únicamente sus familiares más cercanos.

La familia también invitó a sus seguidores y amigos de todo el mundo a rendirle homenaje a través de las redes sociales y compartir sus recuerdos sobre la artista.

Global icon and humanitarian, Dolly Parton, known to the world as a beloved singer, songwriter, philanthropist, actress, playwright, and author died peacefully today in Nashville, Tennessee. She was 80 years old.



Dolly is preceded in death by her beloved husband of 59 years… pic.twitter.com/sBdu2Ssof9 — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026 En lugar de enviar flores, los familiares de Parton solicitaron que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a Dolly Parton’s Imagination Library, una de las iniciativas que mejor representa el compromiso de la cantante con la educación y la infancia. De esta manera, su familia busca que la despedida de Dolly continúe reflejando los valores que marcaron su vida como lo fue el amor, compasión, generosidad y resiliencia. Su música permanecerá como parte de la cultura popular, mientras que su labor filantrópica continuará impactando a nuevas generaciones y manteniendo vivo el legado de una de las figuras más queridas de la música estadounidense.