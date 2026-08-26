Fallece Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country

La cantante, compositora y actriz estadounidense Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años, informó su familia a través de redes sociales. La noticia fue confirmada por distintos medios estadounidenses.

La artista deja una trayectoria de más de seis décadas y un legado que trascendió la música country, con éxitos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, canciones que la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la música mundial.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció en una familia de escasos recursos. Desde niña mostró interés por la música y posteriormente se trasladó a Nashville, donde comenzó a construir una carrera como compositora e intérprete.

Con el paso de los años se consolidó como una de las grandes estrellas de la música country y amplió su presencia hacia el pop, el cine y la televisión. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Uno de sus temas más emblemáticos, “I Will Always Love You”, alcanzó una dimensión internacional cuando Whitney Houston grabó una nueva versión para la película The Bodyguard en 1992.

Además de su trayectoria musical, Dolly Parton protagonizó películas como 9 to 5 y Steel Magnolias. Su canción “9 to 5” incluso le consiguió una nominación al Óscar.

La artista recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera y fue incluida en importantes salones de la fama de la música. En 2022 ingresó al Rock & Roll Hall of Fame, después de haber expresado inicialmente sus dudas sobre si pertenecía a ese género.

Su último álbum de estudio fue Rockstar, lanzado en 2023, con el que finalmente abrazó el reconocimiento dentro del rock.

Sus últimos meses estuvieron marcados por problemas de salud

La muerte de Parton ocurre después de varios meses en los que su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores.

En agosto había cancelado una aparición en Dollywood debido a episodios de deshidratación y mareos, siguiendo la recomendación de sus médicos. Días antes, también había hablado públicamente sobre sus problemas de salud y aseguró que se encontraba en recuperación.

Parton también había cancelado su residencia en Las Vegas debido a problemas de salud, mientras continuaba trabajando en distintos proyectos.

Un legado que va más allá de la música

Dolly Parton también destacó por su trabajo filantrópico. A través de Imagination Library, su iniciativa de promoción de la lectura infantil, se han distribuido cientos de millones de libros a niños.

Su vida personal también atravesó un momento difícil con la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo de 2025. La pareja estuvo casada durante 58 años y no tuvo hijos.

De una infancia marcada por la pobreza en Tennessee, Parton pasó a convertirse en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos y en una figura cultural cuya influencia alcanzó la música, el cine, la televisión y la filantropía.

Dolly Parton murió a los 80 años, dejando canciones que ya forman parte de la historia de la música.