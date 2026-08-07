¡Spider-Man no para y sigue rompiendo récords en taquilla!

Spider-Man se convirtió en la película más taquillera apenas una semana después de su estreno, al alcanzar una recaudación mundial de 1,155 millones de dólares

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película más taquillera de 2026 apenas una semana después de su estreno, al alcanzar una recaudación mundial de 1,155 millones de dólares, consolidándose además como uno de los mejores estrenos en la historia del cine.

De acuerdo con datos de Box Office Mojo, la nueva entrega del superhéroe de Marvel superó rápidamente a Toy Story 5, Michael y The Super Mario Galaxy Movie, las otras tres producciones que lograron superar la barrera de los mil millones de dólares durante 2026, aunque estas necesitaron varias semanas para alcanzar esa cifra.

Éxito mundial impulsado por todos los mercados

La cinta, protagonizada por Tom Holland, consiguió este histórico desempeño gracias a la respuesta positiva del público en prácticamente todos los mercados internacionales, con un papel destacado de China.

Del total recaudado, la producción obtuvo 449 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de los mercados internacionales aportó 706 millones de dólares, llevando el acumulado global a los 1,155 millones.

En Norteamérica también estableció una nueva marca al convertirse en la película con la mayor recaudación durante un fin de semana, al sumar 360 millones de dólares, superando el récord que mantenía Avengers: Endgame.

No obstante, Avengers: Endgame continúa siendo la película que más rápido ha alcanzado los mil millones de dólares en taquilla mundial, al conseguirlo en apenas tres días.

La historia continúa después de No Way Home

Dirigida por Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day retoma la historia inmediatamente después de los acontecimientos ocurridos en Spider-Man: No Way Home.

En esta nueva entrega, Peter Parker enfrenta las consecuencias de los hechos ocurridos anteriormente, ya que ni su novia MJ, interpretada por Zendaya, ni su mejor amigo Ned, interpretado por Jacob Batalon, recuerdan lo sucedido. Mientras enfrenta la soledad, el joven héroe continúa protegiendo a la ciudad de Nueva York de nuevas amenazas.

La evolución de Spider-Man con Tom Holland

Esta producción representa la cuarta ocasión en la que Tom Holland interpreta al popular superhéroe en la pantalla grande.

Spider-Man: Homecoming, estrenada en 2017, debutó con 117 millones de dólares en el mercado norteamericano y finalizó su recorrido con una recaudación mundial de 880 millones de dólares.

Posteriormente, Spider-Man: Far From Home llegó a los cines en 2019 con un estreno de 92 millones de dólares en Norteamérica y terminó acumulando 1,130 millones de dólares a nivel mundial.

La entrega anterior, Spider-Man: No Way Home, elevó todavía más la franquicia al recaudar cerca de 1,900 millones de dólares en todo el mundo, impulsada por la reunión en pantalla de los tres actores que han interpretado al personaje: Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.