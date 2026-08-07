Hermanos Russo felicitan a 'Spider-Man' por batir récord

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película con el mayor debut en taquilla durante un fin de semana de estreno en EUA, al recaudar US$360 millones

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película con el mayor debut en taquilla durante un fin de semana de estreno en Estados Unidos, al recaudar 360 millones de dólares y superar la marca que Avengers: Endgame había impuesto en 2019 con 357 millones.

Los directores Joe y Anthony Russo felicitaron públicamente al equipo de Spider-Man: Brand New Day a través de Instagram.

En su mensaje destacaron el trabajo del director Destin Daniel Cretton y de los protagonistas Tom Holland y Zendaya por establecer una nueva marca en la taquilla estadounidense durante su primer fin de semana.

Con este resultado, ambas producciones se mantienen como las únicas películas de superhéroes que han logrado superar los 300 millones de dólares en su debut en Estados Unidos.

La competencia continúa a nivel mundial

A pesar del nuevo récord de estreno en territorio estadounidense, Avengers: Endgame conserva importantes marcas en la historia del cine.

La cinta suma una recaudación global de 2 mil 700 millones de dólares y continúa siendo la película que alcanzó más rápido los mil millones de dólares en todo el mundo, objetivo conseguido durante su primer fin de semana de tres días.

Por su parte, Spider-Man: Brand New Day inició su exhibición internacional dos días antes de su estreno en Estados Unidos y necesitó seis días para llegar a los mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda producción más rápida en lograr esa cifra.

Su estreno mundial alcanzó 927 millones de dólares, mientras que Endgame mantiene el récord del mayor lanzamiento global con mil 200 millones.

Una tradición entre cineastas

El reconocimiento entre directores cuando una película rompe récords de taquilla se ha convertido en una práctica frecuente en la industria. En 2019, James Cameron felicitó a los hermanos Russo cuando Avengers: Endgame superó a Titanic como la segunda película más taquillera de la historia.

En aquella ocasión, Cameron celebró el logro con un mensaje en el que señaló que si un iceberg hundió al verdadero Titanic, hicieron falta los Vengadores para superar a su película, además de destacar la fortaleza de la industria cinematográfica.

Los hermanos Russo tendrán una nueva oportunidad para competir por el récord de estreno con Avengers: Doomsday, secuela de Avengers: Endgame, cuyo estreno en cines está programado para el 18 de diciembre y que llega con altas expectativas de éxito en taquilla.