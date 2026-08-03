'Spider-Man: Un nuevo día' debuta con US$927 millones

La nueva cinta de Spider-Man debutó con 927 millones de dólares a nivel mundial y logró el segundo mejor estreno de la historia

"Spider-Man: Un nuevo día" se convirtió en el gran fenómeno cinematográfico del año al registrar un estreno histórico de 927 millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como el segundo mejor debut de todos los tiempos y confirmando el enorme atractivo del superhéroe de Marvel.

La nueva producción de Sony Pictures y Marvel Studios superó ampliamente las expectativas al recaudar 355 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, una cifra que solo es superada por "Avengers: Endgame", que obtuvo 357 millones de dólares en 2019.

Un estreno histórico

En los mercados internacionales, la película sumó 573 millones de dólares, llevando su recaudación global a 927 millones y colocándose como el segundo mejor estreno mundial de la historia, únicamente detrás de "Avengers: Endgame", que alcanzó 1,200 millones de dólares en su lanzamiento.

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, contó con un presupuesto de producción cercano a los 225 millones de dólares, sin considerar los gastos de promoción.

Crítica y público responden

El filme obtuvo una calificación del 90 % en Rotten Tomatoes y recibió una evaluación "A" por parte de los asistentes en las encuestas de CinemaScore, reflejando la buena recepción entre la crítica y el público.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, destacó que el desempeño en taquilla demuestra la vigencia de los personajes de Marvel y el vínculo que mantienen con los seguidores alrededor del mundo, además de asegurar que la historia abre el camino para futuros proyectos del universo cinematográfico.

Spider-Man mantiene su poder en la taquilla

La película representa un nuevo capítulo para Peter Parker, interpretado nuevamente por Tom Holland, retomando los acontecimientos ocurridos tras "Spider-Man: No Way Home", cuando el héroe decidió borrar su identidad de la memoria del mundo para salvar el multiverso.

La expectativa por descubrir el rumbo del personaje y la incorporación de nuevos integrantes al elenco impulsó una alta demanda en los complejos cinematográficos, donde varias cadenas programaron funciones continuas durante toda la noche.

"La Odisea" también mantiene el impulso

Mientras Spider-Man dominó la cartelera, "La Odisea", dirigida por Christopher Nolan, añadió 51 millones de dólares en su tercer fin de semana y elevó su recaudación mundial a 911 millones de dólares.

Gracias al desempeño de ambas producciones, el fin de semana registró más de 425 millones de dólares en la taquilla conjunta de Norteamérica, convirtiéndose en el más exitoso de la historia y superando la marca que había establecido "Avengers: Endgame".

El éxito de "Spider-Man: Un nuevo día" fortalece la estrategia de Marvel Studios de cara a sus próximos estrenos, entre ellos "Avengers: Doomsday", producción que reunirá nuevamente a varios de los personajes más importantes de la franquicia y marcará el regreso de Robert Downey Jr., ahora en el papel del villano Doctor Doom.