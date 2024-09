Reviven presunta infidelidad de Américo Garza a Karla Panini

Tal parece que algunos usuarios están ansiosos porque el 'karma' le llegue a Karla Panini, ya que han revivido la presunta infidelidad de su esposo, Américo Garza con una modelo de OnlyFans.

Aunque algunos portales de espectáculos muestran esta noticia como de 'última hora', lo cierto que estos rumores surgieron el pasado mes de julio del año en curso.

Se trata de una serie de conversaciones que la influencer Stephanie Serrano mostró en sus redes sociales para exhibir al esposo de Karla Panini como infiel.

"Pues fake no son, yo le contesté una historia y le tiré el rollo pensando que no contestaria, pero sorpresa hasta videollamda me hizo", dijo en ese entonces la modelo.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Stephanie Serrano mostró una grabación de pantalla de conversaciones que mantuvo con Américo, incluso deja ver que presuntamente también él eliminó respuestas comprometedoras que le dijo.

@stephanieserranomx Pues fake no son 🤷🏻‍♀️ yo le contesté una historia y le tiré el rollo pensando que no contestaria 🤣 pero sorpresa hasta videollamda me hizo #karlapanini #americogarza ♬ gimme more slayyyter remix - DJ

Stephanie Serrano muestra contenido en redes sociales y también hace contenido para OnlyFans.

Cabe señalar que algunas personas retomaron la información que en su momento fue dada a conocer por el tiktoker: Eddie Nieblas que se dedica a temas del medio del espectáculo.

Como en muchas ocasiones, Karla Panini reaccionó a las acusaciones de infidelidad de su esposo y expareja de la fallecida Karla Luna con un toque de humor.

A través de historias de Instagram, Karla Panini y Americo Garza reaccionaron en tono de broma a estas acusaciones y desacreditaron a la modelo, sugiriendo que ella tenía un historial previo de enviar mensajes negativos hacia Panini antes de hacer estas acusaciones públicas.

Panini criticó a Stephanie Serrano por no presentar pruebas contundentes y por borrar supuestos mensajes de odio que le había enviado anteriormente. En aquella ocasión también retó a la joven a publicar pruebas específicas, como una foto de perfil que supuestamente Américo usa en WhatsApp.

