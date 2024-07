¿Le llegó el karma a Karla Panini? Américo niega infidelidad

Una influencer hondureña está causando revuelo en redes sociales al asegurar que Américo Garza, esposo de Karla Panini, le ha coqueteado.

Mientras la mayoría de las personas se han volcado en su apoyo, señalando qué el karma le llegó a Panini. Esto en referencia de lo que aseguran le quitó al esposo a su mejor amiga, la fallecida Karla Luna.

Se trata de la influencer conocida como Estefany Mendoza y ella misma compartió varias capturas de presuntas conversaciones con Américo, pero no solo eso, sino que se las hizo llegar a la misma Karla Panini a través de mensajes en sus redes sociales.

En las supuestas conversaciones Américo la pretende y la invita a México. También le comparte fotos de cuando el está de vacaciones con la familia en Acapulco.

"Ya ven que nadie es fiel. Justicia para nuestra Karla Luna, siempre llega el karma", se lee en la descripción de la publicación en TikTok.

En su cuenta de Instagram, Estefany afirmó haber informado a Karla Panini sobre las acciones de su esposo, escribiéndole: Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México.

Como era de esperarse, la publicación se hizo rápidamente viral.

Panini y Américo reaccionan

A través de historias de Instagram, Karla Panini y Americo Garza reaccionaron en tono de broma a estas acusaciones y han tratado de desacreditar a Mendoza, sugiriendo que ella ha tenido un historial previo de enviar mensajes negativos hacia Panini antes de hacer estas acusaciones públicas.

Panini criticó a la tiktoker por no presentar pruebas contundentes y por borrar supuestos mensajes de odio que le había enviado anteriormente. También retó a la joven a publicar pruebas específicas, como una foto de perfil que supuestamente Américo usa en WhatsApp.

En otro video, Américo mostró un mensaje de Estefany como prueba de que ella había intentado comunicarse con él, pero Panini y Garza insistieron en que Mendoza estaba buscando atención pública y seguidores con sus acusaciones.

¿Qué opinas. Fue Américo infiel o la Tiktoker solo busca seguidores?

