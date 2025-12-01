Revive ‘Zootopia 2’ y rompe récords en su estreno mundial

La esperada secuela llega con cifras históricas, un mensaje más profundo y nuevos personajes que expanden Animal City. Por esta razón está enamorando al público

Diez años después de que la primera entrega se convirtiera en un fenómeno global, ‘Zootopia 2’ finalmente llegó a las salas de cine retomando la historia justo donde se quedó. El regreso de Judy Hopps y Nick Wilde no solo despertó la nostalgia de una generación, también confirmó que la franquicia conserva una fuerza narrativa capaz de conectar con nuevas audiencias en un contexto social distinto al de 2016.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, y producida por Yvett Merino, la película vuelve a contar con las voces originales de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Alan Tudyk y otros actores que marcaron la identidad del filme. A esta segunda parte se suman figuras como Ke Huy Quan, Andy Samberg, Quinta Brunson y Danny Trejo, aportando nuevos matices a la historia.

Resultados históricos en taquilla internacional

Durante el fin de semana de Acción de Gracias, la cinta recaudó 96 millones de dólares en EUA y alcanzó 156 millones de dólares en cinco días. Sin embargo, el dato que sorprendió a la industria fue su rendimiento en el extranjero: 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno del miércoles, una cifra que la posicionó como el mayor debut internacional de una película animada en toda la historia.

Este desempeño también representa un impulso determinante para Disney Animation, luego de varios estrenos que no lograron la misma respuesta. De hecho, la preventa generó 10.2 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo mejor preestreno del estudio, únicamente por debajo de ‘Moana 2’, algo que avivó las expectativas desde días antes de su lanzamiento oficial.

Breathe it in! #Zootopia2 is the #1 movie in the world and now playing everywhere! pic.twitter.com/nNIBAhfynJ — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 28, 2025

Director de la película explica el éxito de la misma aún después de 10 años

De acuerdo con Byron Howard, el triunfo de esta nueva entrega se debe porque el universo de Zootopia sigue reflejando las complejidades de la vida real. El director destacó que la investigación sobre el mundo animal los llevó de vuelta a los seres humanos y a las dinámicas sociales, culturales y emocionales que existen entre personas que, aunque diferentes, comparten los mismos espacios.

En esa misma línea, Jared Bush explicó que la historia funciona como un espejo del momento actual. A través de sus personajes, la película plantea preguntas sobre la convivencia, la empatía y el prejuicio, recordando que las diferencias pueden unir, en lugar de separar, cuando existe voluntad de entendimiento.

La nueva misión de Judy y Nick en ‘Zootopia 2’

En pantalla, la trama sigue a Judy Hopps y Nick Wilde en su primera misión oficial como policías. Lo que comienza como un caso aparentemente sencillo revela una conspiración ligada a los orígenes de la ciudad. En medio de la investigación aparece Gary De’Snake, un enigmático residente reptiliano que se convierte en pieza clave del misterio.

La secuela también amplía los escenarios de Animal City. Nuevos barrios, especies no exploradas y comunidades aisladas muestran una ciudad más grande, más compleja y también más fragmentada. Estos espacios permiten profundizar en la diversidad cultural y social que define a Zootopia.

La producción animada más ambiciosa del estudio

Más de 700 artistas trabajaron en la creación de miles de personajes, climas, texturas y entornos inéditos. Esta cifra la convierte en la producción técnicamente más compleja que ha desarrollado el estudio, superando incluso los estándares de su antecesora en términos de diseño, iluminación y secuencias de acción.

A pesar de esa magnitud, el corazón de la película sigue siendo la relación entre Judy y Nick. Su química, cargada de humor, tensión y vulnerabilidad, sostiene el relato y lo transforma en una experiencia emocionalmente cercana para niños, jóvenes y adultos, reforzando el mensaje central: comprender las diferencias también es una forma de crecer juntos.