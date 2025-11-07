Jennifer Lawrence y Emma Stone preparan película de 'Miss Piggy'

Disney ha comenzado a desarrollar la película sobre la diva de los Muppets, una cerdita que se convirtió en un personaje esencial de los Muppet

Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán una película sobre el popular personaje de Miss Piggy, de 'The Muppet Show', la serie protagonizada por las marionetas creadas por Jim Henson.

Lawrence anunció el proyecto en una entrevista en el podcast 'las Culturistas', de Bowen Yang y Matt Rogers.

El guion estará a cargo del cómico y escritor Cole Escola, ganador este año de un premio Tony como mejor actor de teatro por la comedia histórica 'Oh, Mary!', un galardón logrado en su debut en Broadway.

Disney ha comenzado a desarrollar la película sobre la diva de los Muppets, una cerdita que se convirtió en un personaje esencial de los Muppet, junto a Kermit the Frog, Fozzie Bear, Gonzo the Great o Pepe the King Prawn.

"No sé si puedo anunciar esto, pero voy a ... Emma Stone y yo estamos produciendo una película sobre Miss Piggy y Cole la está escribiendo", reveló Lawrence.

Al ser preguntada sobre si ella y Stone coprotagonizarán la película, no lo confirmó rotundamente y se limitó a decir: "Creo que sí".

'The Muppet Show' se mantuvo en antena entre 1976 y 1981 y fue un programa muy popular en todo el mundo.

Posteriormente se hicieron episodios especiales -el último en 2020- y las marionetas de Henson saltaron al cine, con películas como 'The Muppet Movie' (1979), 'The Muppets Take Manhattan' (1984), 'The Muppets' (2011) o 'Muppets Most Wanted' (2014).