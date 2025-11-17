Lanzan tráiler de ‘Are You Sure?! 2’ con Jungkook y Jimin

Disney+ sacó el tráiler de la nueva temporada de la serie, donde Jimin y Jungkook regresan con viajes, momentos íntimos y una química que cautiva al ARMY.

La plataforma de streaming, Disney+ sorprendió al ARMY con el lanzamiento del tráiler oficial de la segunda temporada de Are You Sure?!, el reality de viajes protagonizado por Jungkook y Jimin, dos de los miembros más queridos de BTS. El adelanto revela nuevas locaciones, dinámicas más cercanas y el mismo encanto que convirtió a la temporada anterior en un fenómeno global.

El estreno del tráiler llega en un momento ideal para los fans, justo cuando la comunidad se prepara para la recta final del 2025. Y aunque esta temporada también fue grabada antes del servicio militar de ambos artistas, el contenido se siente fresco, íntimo y diseñado para mantener el lazo emocional con los seguidores que han acompañado a la agrupación durante su pausa.

La primera entrega de la serie llevó al público por destinos como Jeju (Corea del Sur), Sapporo (Japón) y EUA, mostrando a los artistas disfrutando de descansos genuinos entre risas, comida y conversaciones espontáneas. También tuvo una aparición especial de V (Kim Taehyung), momento que generó una oleada de ternura en redes y se convirtió en uno de los recuerdos favoritos del ARMY.

Ahora, el nuevo tráiler confirma que la segunda temporada llevará a Jimin y Jungkook a Suiza y Vietnam, escenarios que prometen mostrar su complicidad en paisajes naturales, calles vibrantes y actividades que resaltan su personalidad fuera del escenario. Las primeras imágenes revelan dinámicas más profundas, bromas internas y ese estilo relajado que ha convertido a Are You Sure?! en una producción única dentro del catálogo de Disney+.

El programa mantiene su enfoque natural y sin guion, una fórmula que permitió que el público conectara con la esencia de los artistas sin el filtro de un formato tradicional. Esta nueva entrega busca repetir ese efecto, ofreciendo conversaciones espontáneas y momentos que llegan directo al corazón de los seguidores.

La segunda temporada llegará a Disney+ el 3 de diciembre de 2025, con un total de ocho episodios, distribuidos a razón de dos capítulos cada miércoles. El estreno también refuerza la alianza entre HYBE y la plataforma, que continúa apostando por contenidos exclusivos del universo BTS.